DOLAR
34,24 -0,16%
EURO
37 -0,74%
ALTIN
2.933,56 -0,32%
BITCOIN
2.567.866,71 1,7%

Asya Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Asya borsaları, ABD başkanlık seçim sonuçları sonrasında karışık bir görünüm sergiliyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 09:48
Asya Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsaları, küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte karışık bir seyir izliyor. ABD'deki başkanlık seçimlerinin Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından, yatırımcılar dikkatlerini ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı para politikası kararına çevirmiş durumda.

Yatırımcılar Fed Açıklamalarını Bekliyor

Analistler, Fed'in bugün yapacağı toplantıda alınacak kararların yanı sıra, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında ipuçları arayacağını ifade ediyor. Bu sinyallerin, varlık fiyatlarında oynaklığı artırma potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.

Çin Hisseleri Olumlu Verilerle Destekleniyor

Asya'daki yeni iş gününde, ABD borsa endekslerindeki artış ve pozitif veri akışının etkisiyle risk iştahında bir toparlanma gözlemleniyor. Ancak, Trump’ın galibiyetinin ardından Çin’e yeni yaptırımlar uygulanabileceği endişeleri, piyasada hâlâ etkisini sürdürüyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de ekim ayında dış ticaret fazlası 95,72 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, 75 milyar dolar seviyesinde bulunan tahminlerin üzerinde çıktı. Ekim ayında ihracat yıllık bazda %12,7 artarak beklentileri geride bırakırken, ithalatın ise %2,3 azaldığı görüldü. Analistler, Trump'ın başkanlığıyla birlikte potansiyel ek gümrük vergileri ve kısıtlamalar hakkında artan endişelerin sipariş artışında etkili olduğuna dikkat çekiyor.

Borsa Endeksleri Üzerindeki Sonuçlar

Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,1 düşüşle 39.394 puandan işlem görürken, Güney Kore'de Kospi endeksi %0,1 artışla 2.565 puana ulaştı. Çin'in Şanghay bileşik endeksi ise %2'lik bir artış ile 3.450 puana, Hong Kong'daki Hang Seng endeksi %1,4 primle 20.834 puana ve Hindistan'daki Sensex endeksi %1 değer kaybıyla 79.510 puana geriledi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Petrol Fiyatları Yükselişte: Brent Varil Fiyatı 75,14 Dolar
2
Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de
3
Faiz indirimi için tarih verildi! Ekonomiyi kasıp kavuracak: ABD'li banka duyurdu
4
ÖTV indirimli araçlar tek listede! Fiyatı 477 bin TL'ye kadar düştü
5
Altın borçluları tir tir titreyecek! Gram altında 3000 TL için o tarih işaret edildi
6
Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası 17.800 TL ödeme yapacak! Tüm emekliler başvurabilir
7
Asgari ücretliye 4 bin TL'lik bayram kıyağı! Bakanlıktan çalışanları sevindiren karar

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol