Asya Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsaları, küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte karışık bir seyir izliyor. ABD'deki başkanlık seçimlerinin Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından, yatırımcılar dikkatlerini ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı para politikası kararına çevirmiş durumda.

Yatırımcılar Fed Açıklamalarını Bekliyor

Analistler, Fed'in bugün yapacağı toplantıda alınacak kararların yanı sıra, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında ipuçları arayacağını ifade ediyor. Bu sinyallerin, varlık fiyatlarında oynaklığı artırma potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.

Çin Hisseleri Olumlu Verilerle Destekleniyor

Asya'daki yeni iş gününde, ABD borsa endekslerindeki artış ve pozitif veri akışının etkisiyle risk iştahında bir toparlanma gözlemleniyor. Ancak, Trump’ın galibiyetinin ardından Çin’e yeni yaptırımlar uygulanabileceği endişeleri, piyasada hâlâ etkisini sürdürüyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de ekim ayında dış ticaret fazlası 95,72 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, 75 milyar dolar seviyesinde bulunan tahminlerin üzerinde çıktı. Ekim ayında ihracat yıllık bazda %12,7 artarak beklentileri geride bırakırken, ithalatın ise %2,3 azaldığı görüldü. Analistler, Trump'ın başkanlığıyla birlikte potansiyel ek gümrük vergileri ve kısıtlamalar hakkında artan endişelerin sipariş artışında etkili olduğuna dikkat çekiyor.

Borsa Endeksleri Üzerindeki Sonuçlar

Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,1 düşüşle 39.394 puandan işlem görürken, Güney Kore'de Kospi endeksi %0,1 artışla 2.565 puana ulaştı. Çin'in Şanghay bileşik endeksi ise %2'lik bir artış ile 3.450 puana, Hong Kong'daki Hang Seng endeksi %1,4 primle 20.834 puana ve Hindistan'daki Sensex endeksi %1 değer kaybıyla 79.510 puana geriledi.