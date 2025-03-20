Asya Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Asya borsalarında ABD Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı sonrası karışık bir seyir gözlemleniyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 09:51
Asya Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından, borsalarda belirsizlik devam ediyor. Gözler ise bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) alacağı faiz kararına çevrilmiş durumda.

Fed, dün gerçekleştirdiği toplantıda, politika faizini beklentilere paralel olarak değişmeden %4,25-4,50 aralığında sabit tutma kararı aldı. Fed’in federal fon oranına dair tahminlerini değiştirmemesi, bu yıl iki faiz indirimi yapılma olasılığının sürdüğünü gösteriyor.

Asya’da ise karışık bir seyir yaşanıyor. Özellikle Çin’de gösterge faiz işlevini gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi’nin açıklamasına göre, 1 yıllık kredi faiz oranı %3,1, 5 yıllık kredi faiz oranı ise %3,6 seviyesinde sabit kaldı.

Bölgedeki piyasalarda, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor. Çin, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkes sürecine ilişkin görüşmelerine destek verdiğini açıkladı.

Öte yandan, Japonya'da bugün tatil nedeniyle piyasalarda işlemler gerçekleşmeyecek. Bu gelişmeler ışığında, Güney Kore’de Kospi endeksi %0,3 artışla 2.637 puandan kapanırken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi %1,8 azalışla 24.319 puandan, Çin’de ise Şanghay bileşik endeksi %0,5 düşüşle 3.409 puandan işlem görüyor. Hindistan’da ise Sensex endeksi %0,6 değer kazancı ile 75.916 puanda seyrediyor.

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