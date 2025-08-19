Asya Borsalarında Karışık Seyir: Rusya-Ukrayna, Çin-Hindistan ve Merkez Bankaları

Asya piyasalarında karışık seyir devam ediyor

Asya tarafında, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında gelişen barış süreci ile Hindistan ve Çin arasındaki diplomatik temaslar yakından takip edilirken, bölge pay piyasalarında karışık bir görünüm öne çıkıyor.

Diplomasi ve Rusya-Ukrayna süreci

Donald Trump geçen hafta Vladimir Putin ile bir araya gelmesinin ardından, dün Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü. Görüşmenin ardından Zelenskiy, Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu bildirdi. Trump ise Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başlandığını açıkladı.

Çin-Hindistan temasları

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, iki günlük ziyaret kapsamında Yeni Delhi'ye gelen Çinli mevkidaşı Vang Yi ile dün görüştü. Jaishankar, görüşmelerin istikrarlı ve ileriye dönük bir ilişkiye katkı sunmasını ve tarafların çıkarlarına hizmet etmesini beklediklerini belirtti. Vang Yi'nin bugün Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile de görüşmesi planlanıyor. Ayrıca Modi, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Çin'in Tiencin kentinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılarak 7 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret edecek.

Merkez bankaları ve piyasa beklentileri

Bölgenin önemli ekonomilerindeki gelişmeler de yatırımcıların odağında. Japonya Merkez Bankası (BoJ)'un para politikasında atacağı adımlar takip edilirken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in geçen hafta BoJ'un enflasyon riskine karşı adım atmakta geride kaldığını söylemesi, bankanın sıkılaşma adımlarını öne çekebileceği beklentilerini güçlendirdi. Bu çerçevede para piyasalarında bankanın yıl bitmeden 25 baz puanlık bir sıkılaşma yapabileceği fiyatlanıyor. Ülkedeki tahvil piyasası da küresel gelişmeler ve para politikasına yönelik beklentilerden etkileniyor; Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili faizi yükseldi.

Diğer yandan ABD Merkez Bankası (Fed)'ın parasal gevşemesine ilişkin belirsizlikler sürüyor. Gözler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın 22 Ağustos'ta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmada ve bankanın çarşamba günü yayımlayacağı toplantı tutanaklarında. Para piyasalarında Fed'in gelecek ay yüzde 83 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği fiyatlanmaya devam ediyor.

Piyasa kapanışları ve endeksler

Bu gelişmelerle birlikte Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,33 düşüşle 43.571,50 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,81 azalışla 3.151,56 puandan kapandı. Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.728 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kayıpla 25.124 puanda bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,4 artışla 81.597 puanda işlem görüyor.