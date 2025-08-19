DOLAR
40,85 -0,01%
EURO
47,79 -0,08%
ALTIN
4.389,65 -0,21%
BITCOIN
4.684.661,01 1,38%

Asya Borsalarında Karışık Seyir: Rusya-Ukrayna, Çin-Hindistan ve Merkez Bankaları

Asya pay piyasaları Rusya-Ukrayna barış süreci, Çin-Hindistan temasları ve BoJ-Fed beklentileriyle karışık seyrediyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 10:11
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Rusya-Ukrayna, Çin-Hindistan ve Merkez Bankaları

Asya piyasalarında karışık seyir devam ediyor

Asya tarafında, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında gelişen barış süreci ile Hindistan ve Çin arasındaki diplomatik temaslar yakından takip edilirken, bölge pay piyasalarında karışık bir görünüm öne çıkıyor.

Diplomasi ve Rusya-Ukrayna süreci

Donald Trump geçen hafta Vladimir Putin ile bir araya gelmesinin ardından, dün Vladimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü. Görüşmenin ardından Zelenskiy, Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu bildirdi. Trump ise Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başlandığını açıkladı.

Çin-Hindistan temasları

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, iki günlük ziyaret kapsamında Yeni Delhi'ye gelen Çinli mevkidaşı Vang Yi ile dün görüştü. Jaishankar, görüşmelerin istikrarlı ve ileriye dönük bir ilişkiye katkı sunmasını ve tarafların çıkarlarına hizmet etmesini beklediklerini belirtti. Vang Yi'nin bugün Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile de görüşmesi planlanıyor. Ayrıca Modi, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Çin'in Tiencin kentinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılarak 7 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret edecek.

Merkez bankaları ve piyasa beklentileri

Bölgenin önemli ekonomilerindeki gelişmeler de yatırımcıların odağında. Japonya Merkez Bankası (BoJ)'un para politikasında atacağı adımlar takip edilirken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in geçen hafta BoJ'un enflasyon riskine karşı adım atmakta geride kaldığını söylemesi, bankanın sıkılaşma adımlarını öne çekebileceği beklentilerini güçlendirdi. Bu çerçevede para piyasalarında bankanın yıl bitmeden 25 baz puanlık bir sıkılaşma yapabileceği fiyatlanıyor. Ülkedeki tahvil piyasası da küresel gelişmeler ve para politikasına yönelik beklentilerden etkileniyor; Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili faizi yükseldi.

Diğer yandan ABD Merkez Bankası (Fed)'ın parasal gevşemesine ilişkin belirsizlikler sürüyor. Gözler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın 22 Ağustos'ta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmada ve bankanın çarşamba günü yayımlayacağı toplantı tutanaklarında. Para piyasalarında Fed'in gelecek ay yüzde 83 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği fiyatlanmaya devam ediyor.

Piyasa kapanışları ve endeksler

Bu gelişmelerle birlikte Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,33 düşüşle 43.571,50 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,81 azalışla 3.151,56 puandan kapandı. Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.728 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kayıpla 25.124 puanda bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,4 artışla 81.597 puanda işlem görüyor.

İLGİLİ HABERLER

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜİK: Nisan-Haziran Döneminde İşsizlik Oranı %8,6'ya Yükseldi
2
Borsa İstanbul Güne Yükselişle Başladı: BIST 100 10.960,78'de
3
Matriks: İlk Yarı Hasılatı 536 milyon 468 bin 364 lira, Net Kâr 68 milyon 130 bin 602 lira
4
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Rusya-Ukrayna, Çin-Hindistan ve Merkez Bankaları
5
Türkiye'de günlük elektrik üretimi 1 milyon 131 bin 686 megavatsaat, tüketim 1 milyon 113 bin 940 megavatsaat
6
PTT kurban bayramı yardımını başlattı! Kimlikle başvuruya 8.895 TL destek
7
VİOP: BIST 30 Ağustos Kontratı Güne Yatay Başladı

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme