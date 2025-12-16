Vodafone Türkiye 5G'yle 20. Yılını Kutluyor: 480 Milyar TL Yatırım

Vodafone Türkiye 5G'ye hazırlanıyor

Vodafone, Türkiye pazarındaki 20'nci yılına yaklaşırken yaptığı yatırımların reel değerinin 480 milyar TL'yi aştığını duyurdu. Şirket, Ekim ayında gerçekleşen 5G yetkilendirme ihalesindeki teklifiyle Türkiye'ye 2025 yılında yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attı ve 5G dönemine hazır olduğunu belirtti.

Liderlik ve yol haritası

'Şirket olarak, 2026'da Türkiye'deki 20'nci yılımızı kutlayacak olmanın gurur ve heyecanı içindeyiz. Türkiye'nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından birine imza atarak çıktığımız bu yolda ülkemiz için değer oluşturma odağımızı ilk günden beri güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Bu odakla bugüne kadar yaptığımız toplam yatırımın reel değeri 480 milyar TL'yi aştı. Bu yıl gerçekleşen 5G yetkilendirme ihalesi için yaptığımız yatırımla Türkiye'ye 2025 yılında yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attık. Vodafone'un 5 kıtadaki 5G deneyiminden aldığımız güç ve Türkiye'de yaptığımız tüm bu yatırım ve hazırlıklarla 5G'ye hazırız. 5G'ye geçiş sürecinin iyi işleyen bir sabit genişbant politikası ve eşit altyapı erişimiyle desteklenmesinin de sektörümüzde adil rekabetin tesisi ve en yeni teknolojilerin tüketicilere en iyi şekilde ulaşması için kritik olduğuna yürekten inanıyoruz. 5G'li yeni döneme altyapının yanı sıra müşteri memnuniyetinde de güçlü bir hazırlıkla giriyoruz. Yapay zekâ tabanlı Şebeke Kalite Endeksi modeliyle şebeke kaynaklı müşteri şikâyetlerinde 2025'te bir önceki yıla göre yüzde35 iyileşme kaydettik. Türkiye'de 5 yıldır en düşük müşteri kaybına sahip operatör olmayı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız Memnuniyet Merkezi programı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarla müşteri deneyiminde önemli iyileşmeler sağladık. Geçtiğimiz yıldan bu yana müşteri memnuniyeti anketlerimizde 8 puanlık bir artış görüyoruz. 5G ile hızlanacak dijital devrimin olmazsa olmaz unsurlarından biri de veri merkezleri. DAMAC Digital ortaklığıyla İzmir'de kurduğumuz ve toplam 100 milyon dolar yatırım tutarına ulaşacak veri merkezimizi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde açmayı planlıyoruz. 2026 bizim için 5G yılı olacak. Global tecrübemiz, yerel uygulama gücümüz, sağlam altyapımız ve müşteri deneyimine yönelik yenilikçi uygulamalarımızla 5G'li yeni döneme dünden hazırız'

5G lansmanı ve kapsama hedefi

Şirket, 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 ilde 922 ilçeye 5G hizmeti sunarak Vodafone Grubu'nun dünyadaki en büyük 5G lansmanlarından birini gerçekleştireceğini açıkladı. Son 5 yılda şebekesine 80 milyar TL'den fazla yatırım yaparak kapasitesini üç kattan fazla artıran şirket, altyapı ve müşteri deneyimi alanındaki yeniliklerle 5G'ye geçişi hızlandırıyor.

Finansal performans

Vodafone Türkiye'nin Nisan-Eylül 2025 döneminde servis gelirleri 64,8 milyar TL ve Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı 23,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Mobil abone sayısı 25,5 milyon, sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon seviyesine ulaştı.

Dijital kanallar, veri kullanımı ve tedarik zinciri

'Yanımda' ve 'Online Self Servis' gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,8 milyon olurken, bu müşterilerin aylık toplam etkileşimi 430 milyon olarak kaydedildi. Operatör müşterilerinin mobil veri kullanımı 2.721 petabyte'a yükseldi. Şirketin yaklaşık 50 milyar TL'lik satın alma hacmi ve dolaylı olarak oluşturduğu 36 bin kişilik istihdam, geniş bir tedarikçi ve iş ortağı ekosistemi yaratıyor.

Müşteri kampanyaları ve tasarruf

Bireysel müşterilere yönelik Vodafone FLEX ve Vodafone Happy platformları üzerinden sağlanan avantajlar devam etti. FLEX ile son 1 yılda farklı markalardan 2 milyondan fazla ürün ve satış sonrası hizmet paketi sunuldu; Happy'de ise 25 milyon kullanıcı için 50'den fazla marka kampanyası düzenlendi. Operatör müşterileri toplam 56,6 milyar TL tasarruf elde etti.

Kurumsal çözümler ve inovasyon

Vodafone Business çatısı altında 2 milyon 100 bin KOBİ ve 6 bin büyük kurumsal müşteriye hizmet veriliyor. Bulut hizmetlerinde yüzde88, siber güvenlik hizmetlerinde yüzde65 büyüme kaydedildi. Red Konsol platformuna geçiş hedefleri ve MEXT inovasyon merkezi ile Gaziantep'teki Tech Hub açılışı şirketin kurumsal dönüşüm hamleleri arasında yer alıyor.

Müşteri memnuniyeti ve çağrı merkezi performansı

Şirket, yüzde83'ü kadın olan 4.200 müşteri temsilcisi ve kişisel dijital asistan TOBi ile hizmet veriyor. Müşterilerinin yüzde95'inin taleplerini 24 saat içinde çözüme ulaştıran şirket, müşteri hizmetleri memnuniyet puanını 5 üzerinden 4,62'ye yükseltti. TOBi ise 5 üzerinden 4,3 memnuniyet puanına ulaştı.

Fiber altyapı ve işbirlikleri

Türksat ile yapılan stratejik işbirliği kapsamında Ocak 2026 itibarıyla 1,3 milyon haneye daha fiber internet hizmeti verilmeye başlanacak. Şirket, kendi fiber altyapısının yanı sıra diğer altyapıları da kullanarak toplam 23,7 milyon haneye fiber hizmet sunmayı hedefliyor.

Test ortamı ve küresel rol

Vodafone Grubu, test ve inovasyon ortamını İspanya'dan Türkiye'ye taşıdı. İstanbul'da kurulan açık alan test ortamında Open RAN, Massive MIMO, RedCap ve Ambient IoT gibi teknolojiler test edilerek 5G ve 6G yolunda yenilikçi çözümler geliştirilecek. Bu adım Türkiye'yi global ölçekte stratejik bir merkez haline getirdi.

Yapay zekâ ve operasyonel dönüşüm

Şirketin altyapısında 100'den fazla yapay zekâ modeli çalışıyor. Yapay zekâ tabanlı sistemlerle şebeke yönetimi, müşteri deneyimi, operasyonel verimlilik ve pazarlama süreçleri güçlendiriliyor. Yapay zekâ destekli Şebeke Kalite Endeksi ile 2025'te şebeke kaynaklı müşteri şikâyetlerinde önceki yıla göre yüzde35 iyileşme kaydedildi.

Çalışan deneyimi ve ebeveyn izni

Şirket, hibrit çalışma modelini sürdürüyor; ortalama haftada iki gün ofis, üç gün evden çalışma uygulaması bulunuyor. Çocuk sahibi olan veya evlat edinen çalışanlara sunulan 16 haftalık ücretli ebeveyn izninden son yıl içinde 92 erkek ve 49 kadın yararlandı. Vflexy esnek yan haklar programı ve düzenli sağlık etkinlikleri ile çalışan deneyimi destekleniyor.

Sürdürülebilirlik ve sosyal projeler

Vodafone Vakfı işbirlikleriyle yürütülen projeler kapsamında 'Yapay Zekâ Yıldızları' ile 55 bin öğrenci hedefleniyor; 'Dijital Benim İşim' ve Çocuk ve Aile Merkezleri ile binlerce kadına ve çocuğa eğitim ulaştırıldı. WWF Türkiye ve Habitat Derneği ile başlatılan 'Dünya İçin Lazım' projesinde hedef, önümüzdeki 1 yılda 15 ton elektronik atığı dönüştürmek ve 60 bin kişiye doğa eğitimi vermek. Şu ana kadar 3,5 ton e-atık toplandı ve 39 bini aşkın kişiye eğitim verildi.

ŞİRKETİN 2025 YILI PERFORMANSINI VE 2026 HEDEFLERİNİ PAYLAŞMAK ÜZERE DÜZENLENEN TOPLANTIYA VODAFONE TÜRKİYE CEO’SU ENGİN AKSOY VE VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCILARI KATILDI.