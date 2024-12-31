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Asya Borsalarında Yılın Son Günü Negatif Seyir Hakim

Asya borsaları, yılın son işlem gününde olumsuz bir görünüm sergiliyor. Küresel belirsizlikler yatırımcıları endişelendiriyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 10:20
Asya Borsalarında Yılın Son Günü Negatif Seyir Hakim

Asya Borsalarında Yılın Son Günü Olumsuz Gelişmeler

Asya'da yılın son işlem gününde, bazı borsalarda işlem gerçekleştirilmezken, açık olanlarda negatif bir seyir izleniyor. Küresel piyasalarda, yeni ABD yönetiminin izleyeceği ekonomik ve ticari politikalar hakkında belirsizlikler yatırımcıların endişelerini artırıyor.

Yılbaşı Tatili ve Düşük İşlem Hacmi

Yılbaşı tatili sonrası hafta boyunca işlem hacimlerinin düşük kalması beklenirken, 20 Ocak'ta görevi devralacak yeni ABD yönetiminin mevcut ticari ve ekonomik konulara yönelik tutumu, piyasaların gündeminde kalmaya devam ediyor. Olası ek ticari tarifelerin getirilme ihtimali, yatırımcıların risk algısını yükseltiyor.

Çin Ekonomisi Üzerindeki Baskılar

Çin, yeni gelecek ABD yönetiminin izlediği diplomatik ve ticari belirsizliklerin gölgesi altında, 2024 yılına hazırlanıyor. Ülkede %strong{zayıf iç talep} ve gayrimenkul krizleri, ana ekonomik sorunlar arasında yer alıyor. Ayrıca, imalat sanayisindeki dalgalanmalar yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

Çin'in İmalat PMI Verileri

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de aralık ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,1 ile beklentilerin altında kalsa da genişleme bölgesinde kalmaya devam etti. Hizmet sektörü PMI ise 52,2 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti, bileşik PMI da 52,2 oldu.

Güney Kore'deki Uçak Kazası ve Piyasalara Etkisi

Öte yandan, Jeju Air hava yolu şirketine ait Boeing 737-800 yolcu uçağının hafta sonu 179 kişinin ölümüne neden olan kazası sonrası, Güney Kore'de bu modeldeki uçakların denetlenmesi talimatı verildi. Bu gelişme sonucunda Boeing hisselerinde %2,3'lük bir düşüş yaşandı.

Asya Piyasalarında Bugünkü Durum

Yılbaşı tatili nedeniyle Japonya ve Güney Kore'de işlem yapılmazken, Hong Kong'daki Hang Seng endeksi erken kapanış ile %0,1 yükselişle 20.100 puandan günü tamamladı. Şu sıralar, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %1,3 düşüşle 3.360, Hindistan'da Sensex endeksi ise %0,4 değer kaybıyla 77.930 puandan işlem görüyor.

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