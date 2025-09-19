ATO İGEF'25'te ATONET'i Tanıttı — Ankara Savunma ve Havacılık Öne Çıkıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO), ikinci kez düzenlenen İGEF'25 İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na katılarak sektör temsilcileriyle buluştu.

Fuarın açılışına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay katıldı.

ATO, Congresium'da açtığı stantta, 2025 Dünya Odalar Yarışması'nda "En İyi Oda İnovasyonu Projesi" kategorisinde dünya birincisi olan yapay zeka destekli sohbet robotu ATONET Akıllı Asistan'ı tanıttı.

Temel Aktay: Savunma Sanayisindeki Yerlilik Başarıdır

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, güvenlik ve savunma sanayisindeki gelişimin iç ve dış güvenlik, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınma açısından kritik önem taşıdığını belirtti. Aktay sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"O yıllarda, savunma sanayimizde yerlilik oranı yüzde 20'ler düzeyindeydi. Bugün geldiğimiz noktada yerlilik oranı, yüzde 80'leri aşıyor. Ankara gerek savunma, gerekse havacılık şirketleriyle öne çıkıyor. Şehrimizdeki savunma sanayisi kuruluşları, dünyanın en büyük savunma sanayi kuruluşları listesine girmeyi başarıyor. Savunma sanayimiz ve güvenlik birimlerimizin kullandığı silah ve ekipmanlardaki yerli ve millilik oranındaki artış, sektördeki yerli firmalarımızın gücü bizleri gururlandırıyor."

Aktay ayrıca İGEF'25'in Ankara'da düzenlenmesinin önemine dikkat çekti, fuara bu yıl çok sayıda yerli ve yabancı markanın katıldığını söyledi. Fuarın yalnızca ürün tanıtımı değil, aynı zamanda güvenlik teknolojilerinde ortak akıl oluşturan bir zemin olduğunu vurgulayan Aktay, gelecek yıl fuara daha fazla katılımın sağlanması için her türlü desteği vereceklerini belirtti.