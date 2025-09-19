ATO İGEF'25'te ATONET'i Tanıttı — Ankara Savunma ve Havacılık Öne Çıkıyor

Ankara Ticaret Odası, İGEF'25'te yapay zeka destekli ATONET'i sergiledi; Temel Aktay, savunma sanayisinde yerliliğin yüzde 20'lerden yüzde 80'lere yükseldiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 14:16
ATO İGEF'25'te ATONET'i Tanıttı — Ankara Savunma ve Havacılık Öne Çıkıyor

ATO İGEF'25'te ATONET'i Tanıttı — Ankara Savunma ve Havacılık Öne Çıkıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO), ikinci kez düzenlenen İGEF'25 İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na katılarak sektör temsilcileriyle buluştu.

Fuarın açılışına İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay katıldı.

ATO, Congresium'da açtığı stantta, 2025 Dünya Odalar Yarışması'nda "En İyi Oda İnovasyonu Projesi" kategorisinde dünya birincisi olan yapay zeka destekli sohbet robotu ATONET Akıllı Asistan'ı tanıttı.

Temel Aktay: Savunma Sanayisindeki Yerlilik Başarıdır

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, güvenlik ve savunma sanayisindeki gelişimin iç ve dış güvenlik, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınma açısından kritik önem taşıdığını belirtti. Aktay sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"O yıllarda, savunma sanayimizde yerlilik oranı yüzde 20'ler düzeyindeydi. Bugün geldiğimiz noktada yerlilik oranı, yüzde 80'leri aşıyor. Ankara gerek savunma, gerekse havacılık şirketleriyle öne çıkıyor. Şehrimizdeki savunma sanayisi kuruluşları, dünyanın en büyük savunma sanayi kuruluşları listesine girmeyi başarıyor. Savunma sanayimiz ve güvenlik birimlerimizin kullandığı silah ve ekipmanlardaki yerli ve millilik oranındaki artış, sektördeki yerli firmalarımızın gücü bizleri gururlandırıyor."

Aktay ayrıca İGEF'25'in Ankara'da düzenlenmesinin önemine dikkat çekti, fuara bu yıl çok sayıda yerli ve yabancı markanın katıldığını söyledi. Fuarın yalnızca ürün tanıtımı değil, aynı zamanda güvenlik teknolojilerinde ortak akıl oluşturan bir zemin olduğunu vurgulayan Aktay, gelecek yıl fuara daha fazla katılımın sağlanması için her türlü desteği vereceklerini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ATO İGEF'25'te ATONET'i Tanıttı — Ankara Savunma ve Havacılık Öne Çıkıyor
2
Spot piyasada elektrik fiyatları: En yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 128 lira 27 kuruş
3
Almanya'dan Dijital Avro İçin 'Yıl Sonu' Zaman Çizelgesi Çağrısı
4
Türkiye Varlık Fonu 2024'te İlk 10'a Girdi: Varlık 360 Milyar Dolar
5
Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 yüzde 0,56 Yükseldi — Dolar 41,4020, Avro 48,7260
6
Türkiye'den Şam Havalimanı'na ILS ve DVOR/DME desteği: ASELSAN radar kurulumuna başladı
7
BKM Genel Müdürü Deniz: TROY Kartlar 67 Milyona Ulaştı, %20 Pazar Payı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek