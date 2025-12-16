Diyarbakır’dan 15 firma Uluslararası Şam Fuarı’nda

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Diyarbakır Valiliği iş birliğiyle kentten 15 firma, Orta Doğu’nun önemli organizasyonlarından olan Uluslararası Şam Fuarı’nda stant açtı. Etkinlikte Diyarbakır sanayisinin üretim gücü, ihracat kapasitesi ve altyapısı uluslararası ziyaretçilere tanıtılıyor.

Fuar programı ve hedefler

Farklı sektörlerden firmalar ürün ve hizmetlerini yabancı alıcılarla birebir görüşmelerde paylaşıyor. Katılımın amacı, Diyarbakır sanayisinin uluslararası pazarlardaki görünürlüğünü artırmak ve yeni ihracat kapıları açmak olarak öne çıkıyor. Fuarda gerçekleştirilen temaslarla yeni ticari iş birlikleri ve ihracat bağlantıları kurulması hedefleniyor.

Heyet ziyareti ve üst düzey temaslar

Fuara, Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve OSB Yönetim Kurulu Üyesi Kamuran Azizoğlu katıldı. Heyet, fuar alanında firma temsilcileriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Çevre, Turizm ve Sanayi Bakanları ile Şam Valisinin de aralarında bulunduğu üst düzey heyetin Diyarbakır standını ziyaret etmesi, kentin sanayi potansiyelinin uluslararası platformda dikkat çektiğini gösteriyor.

Sınır kapısı ve lojistik vurgusu

Türkiye’nin Şam Büyükelçi Müsteşarı ile Ticari Ataşesi, Uluslararası Şam Fuarı kapsamında Diyarbakır DTSO standını ziyaret etti. DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Nusaybin Sınır Kapısının yeniden açılmasının Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkiler açısından stratejik önemine dikkat çekti. Kaya, kapının faaliyete geçmesiyle lojistik maliyetlerin düşeceğini, bölge illerinin ihracatının artacağını ve karşılıklı ticaret hacminin genişleyeceğini belirtti.

Fuarda yürütülen görüşmelerin kent ekonomisine katkı sağlaması ve bölge sanayisinin dış pazarlardaki etkinliğini, rekabet gücünü artırması bekleniyor.

