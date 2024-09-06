Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Audi Brüksel Fabrikasında Çalışanlar Üretim Belirsizliği Nedeniyle Protesto Düzenliyor

Audi Brüksel fabrikasında işçiler, üretim belirsizliği yüzünden iş bırakıp otomobil anahtarlarına el koydu.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 18:31
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 18:31
Audi Brüksel Fabrikasında Çalışanlar Üretim Belirsizliği Nedeniyle Protesto Düzenliyor

Audi Brüksel Fabrikası'nda İş Durumu Beklentileri Sarsıldı

Audi'nin Brüksel fabrikasında çalışan işçiler, gelecekte üretilecek hiçbir modelin tahsis edilmemesinin yarattığı belirsizlik nedeniyle işbaşı yapmamayı seçti. Bitmiş otomobillerin anahtarlarına el koyan çalışanlar, haklarını savunmak adına harekete geçti.

Çalışanlar ve Yönetim Arasındaki Görüşmeler

Belçika basınında çıkan haberlere göre, Audi Brüksel fabrikası yönetimi, çalışanların temsilcileriyle sabah saatlerinde bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Audi'nin sahibinin Volkswagen Grubu tarafından fabrikanın üretime tahsis edilecek modellerinin olmamasından doğan sıkıntılar ve çözüm yolları masaya yatırıldı.

İş bırakma eylemi ve protestolar

Görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından işçi temsilcileri, fabrikaya gelmelerine rağmen çalışmama kararı aldı. Brüksel'deki işçiler, tam üretimi biten 300 otomobilin anahtarlarına da el koyarak taleplerine dikkat çekti.

Audi'ye ait Brüksel fabrikası, Temmuz ayında lüks elektrikli otomobil modeli Q8'in üretiminin gerçekleştirildiğini duyurmuş ve talepteki düşüş nedeniyle yeniden yapılanma sürecine girdiklerini belirtmişti. Üretim süreçlerinin Meksika'ya kaydırılacağı da açıklanmıştı.

Audi'nin bu hafta yaptığı açıklamada, Brüksel fabrikasına üretim için hiçbir model tahsis edilmediği bildirilmiş, bu durum işçileri ve sendikaları derinden etkilemiştir. Ayrıca, işçiler, yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla 16 Eylül'de Brüksel'de bir protesto düzenleyeceklerini duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi