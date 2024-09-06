Audi Brüksel Fabrikasında Çalışanlar Üretim Belirsizliği Nedeniyle Protesto Düzenliyor

Audi Brüksel Fabrikası'nda İş Durumu Beklentileri Sarsıldı

Audi'nin Brüksel fabrikasında çalışan işçiler, gelecekte üretilecek hiçbir modelin tahsis edilmemesinin yarattığı belirsizlik nedeniyle işbaşı yapmamayı seçti. Bitmiş otomobillerin anahtarlarına el koyan çalışanlar, haklarını savunmak adına harekete geçti.

Çalışanlar ve Yönetim Arasındaki Görüşmeler

Belçika basınında çıkan haberlere göre, Audi Brüksel fabrikası yönetimi, çalışanların temsilcileriyle sabah saatlerinde bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Audi'nin sahibinin Volkswagen Grubu tarafından fabrikanın üretime tahsis edilecek modellerinin olmamasından doğan sıkıntılar ve çözüm yolları masaya yatırıldı.

İş bırakma eylemi ve protestolar

Görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından işçi temsilcileri, fabrikaya gelmelerine rağmen çalışmama kararı aldı. Brüksel'deki işçiler, tam üretimi biten 300 otomobilin anahtarlarına da el koyarak taleplerine dikkat çekti.

Audi'ye ait Brüksel fabrikası, Temmuz ayında lüks elektrikli otomobil modeli Q8'in üretiminin gerçekleştirildiğini duyurmuş ve talepteki düşüş nedeniyle yeniden yapılanma sürecine girdiklerini belirtmişti. Üretim süreçlerinin Meksika'ya kaydırılacağı da açıklanmıştı.

Audi'nin bu hafta yaptığı açıklamada, Brüksel fabrikasına üretim için hiçbir model tahsis edilmediği bildirilmiş, bu durum işçileri ve sendikaları derinden etkilemiştir. Ayrıca, işçiler, yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla 16 Eylül'de Brüksel'de bir protesto düzenleyeceklerini duyurdu.