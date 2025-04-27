Avrasya Tüneli, Mavi Nokta Ağı Sertifikası Alan İlk Ulaştırma Projesi Oldu

Avrasya Tüneli Tarih Yazıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin dünya genelinde Mavi Nokta Ağı Sertifikası alan ilk ulaştırma projesi olduğunu duyurdu. Uraloğlu, gerçekleştirilen sertifikasyon sürecinin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından teknik çerçevesinin oluşturulduğunu belirtti.

Bakanın Açıklamaları

Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin Türkiye'den ilk sertifikayı alan proje olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda dünya genelinde sertifikasyon sürecini tamamlayan ilk dört projeden biri oldu," dedi.

Uraloğlu, 24 Nisan'da Paris'te düzenlenen törende Mavi Nokta Ağı Genel Sekreteri tarafından sertifikaların takdim edildiğini açıkladı.

Mavi Nokta Ağı Nedir?

Mavi Nokta Ağı, dünya genelinde kaliteli, sürdürülebilir ve kapsayıcı altyapı yatırımlarını teşvik etmeyi amaçlayan küresel bir girişimdir. Uraloğlu, Avrasya Tüneli programının şeffaflık, Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerini destekleme ve sürdürülebilirlik şartlarını yerine getirdiğini belirtti.

155 Milyon Araç Avrasya Tüneli'ni Kullandı

Avrasya Tüneli'nin açılışı 20 Aralık 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Uraloğlu, tünelin 8 yıldır İstanbul Boğazı'nda hızlı ve güvenli bir ulaşım alternatifi sunduğunu hatırlattı.

Avrasya Tüneli, 2016'dan bu yana toplam 155 milyon aracın kullanımına sunulmuş durumda. Bu süre zarfında, kullanıcılarına 211 milyon saat zaman, 261 bin ton yakıt, 115 bin ton emisyon azalımı ve 590 milyon araç/kilometre tasarrufu sağladığı belirtildi. Bu durumun, ülke ekonomisine 2 milyar dolar katkı sağladığını ifade eden Uraloğlu, sadece 2024 yılında sağlanan ekonomik faydanın 445 milyon dolar olduğunu duyurdu.

Güneş Enerjisi ile Sürdürülebilirlik

Avrasya Tüneli'nin sürdürülebilirlik konusundaki yenilikçi bakış açısı çerçevesinde Asya havalandırma ve trafo binalarında yıllık 322 bin 880 kilovat saat üretim kapasiteli güneş enerjisi santrali kuruldu. Bu santralin yıllık üretimi ile Avrasya Tüneli veri merkezlerinin elektrik ihtiyacı karşılandığı gibi, yıllık 210 ton karbon emisyonunun azaltılmasına da katkıda bulunuluyor. Bu durum, yaklaşık 3 bin 500 çam ağacının dikimine eşdeğer bir etki yarattı.

Avrasya Tüneli'nin dünyada Mavi Nokta Ağı Sertifikası'nı alan ilk ulaştırma projesi olduğu bildirildi.

Avrasya Tüneli'nin dünyada Mavi Nokta Ağı Sertifikası'nı alan ilk ulaştırma projesi olduğu bildirildi.