Avro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi Ağustosta 95,2'ye Geriledi

AB Komisyonu verilerine göre Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ağustosta 0,5 puan azalarak 95,2'ye düştü; düşüş sanayi, inşaat, hizmet ve tüketici güveninden kaynaklandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:15
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ağustos ayı iş ve tüketici anketi sonuçları, bölgedeki ekonomik güvenin aylık bazda zayıfladığını gösterdi.

Veriler ve piyasa beklentileri

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda 0,5 puan azalarak 95,2'ye geriledi. AB genelinde ise endeks aynı dönemde 0,3 puan düşüşle 94,9 puana indi. Piyasa beklentileri Avro Bölgesi için endeksin 96 olması yönündeydi; açıklanan veriler beklentilerin altında kaldı.

Sektörler ve tüketici güvenindeki zayıflama

Endeksteki gerileme, sanayi, inşaat ve hizmet sektörleri ile tüketici güvenindeki bir miktar zayıflamadan kaynaklandı. Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, ağustosta eksi 14,7'den eksi 15,5'e indi. AB'de de endeks ağustosta eksi 14,5'ten eksi 14,8 seviyesine düştü.

Böylece, Avro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde bir miktar gerileme yaşandı.

