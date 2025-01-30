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Avro Bölgesi Ekonomisi 2024'ün Son Çeyreğinde Büyüme Gösteremedi

Avro Bölgesi'nin son çeyrek GSYH verileri, büyüme beklentilerinin altında kaldı ve değişim göstermedi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 13:47
Avro Bölgesi Ekonomisi 2024'ün Son Çeyreğinde Büyüme Gösteremedi

Avro Bölgesi Ekonomisi 2024'ün Son Çeyreğinde Sabit Kaldı

Avro Bölgesi ekonomisi, 2024'ün son çeyreğinde büyüme kaydetmedi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) önceki çeyreğe kıyasla değişiklik göstermedi.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde ise, GSYH bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artış gösterdi. Piyasalardaki beklentiler, Avro Bölgesi'nin GSYH'sinin çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 1 artması yönündeydi. Ancak açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması dikkat çekti.

AB Ekonomisi ve Ülke Bazında GSYH Değişimleri

Avrupa Birliği'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, geçen yılın son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 1,1 artış göstermiştir. Ülke bazında ise, İrlanda'da GSYH yüzde 1,3, Almanya'da yüzde 0,2, Fransa'da yüzde 0,1 azalmıştır. Öte yandan, Avusturya ve İtalya'da büyüme oranları sabit kalmıştır.

Dördüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre GSYH, Almanya ve Avusturya'da yüzde 0,2, Estonya'da yüzde 0,1 gerilerken, İtalya'da yüzde 0,5 ve Fransa'da yüzde 0,7 artış göstermiştir.

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