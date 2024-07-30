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Avro Bölgesi Ekonomisi İkinci Çeyrekte Büyüme Kaydetti

2024'ün ikinci çeyreğinde Avro Bölgesi ekonomisi yüzde 0,3 büyüyerek önemli bir gelişme yaşadı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:22
Avro Bölgesi Ekonomisi İkinci Çeyrekte Büyüme Kaydetti

Avro Bölgesi Ekonomisi Büyüyor

2024 yılının nisan-haziran döneminde, Avro Bölgesi ekonomisi yüzde 0,3 oranında büyüme elde etti. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı öncü veriler, bu büyümenin Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi için geçerli olduğunu ortaya koydu.

GSYH Verileri

Buna göre, mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verileri incelendiğinde, 20 ülkeden oluşan Avro Bölgesi'nde yılın ikinci çeyreğinde GSYH, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 oranında artış gösterdi. Ayrıca, aynı dönem için yıllık bazda büyüme oranı ise yüzde 0,6 olarak hesaplandı.

AB Ekonomisi Genel Görünüm

Avrupa Birliği'nin toplamında, mevsimsellikten arındırılmış GSYH, ikinci çeyrekte yüzde 0,3 büyüme kaydetti ve yıllık büyüme yüzde 0,7 olarak belirlendi.

Ülke Bazında Performanslar

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya, ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daralma yaşarken, İsveç ekonomisi yüzde 0,8 ve Macaristan ekonomisi yüzde 0,2 küçülme gösterdi.

Öte yandan, Fransa ve İspanya ekonomileri ise büyüme ile dikkat çekti. Fransa'nın büyüme oranı yüzde 0,3, İspanya'nın ise yüzde 0,8 olarak belirlendi. İspanya, Avro Bölgesi'nde ikinci çeyrekte en güçlü performansı gösteren ülke olurken, İtalya ekonomisi de yüzde 0,2 oranında büyümeyi başardı.

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