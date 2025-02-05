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Avro Bölgesi Ekonomisi Ocak'ta Büyüdü: PMI Verileri Yükseldi

Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivite ocak ayında artış göstererek, büyüme trendine girdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:52
Avro Bölgesi Ekonomisi Ocak'ta Büyüdü: PMI Verileri Yükseldi

Avro Bölgesi Ekonomisinde Ocak Ayı İvmesi

Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivite, ocak ayında kayda değer bir artış gösterdi. S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), bu döneme ait bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Üretim Artışı ve Büyüme İşaretleri

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde üretim ocak ayında biraz yükseldi. Bu gelişme, Avro Bölgesi ekonomisinin geçen yılın ağustos ayından bu yana ilk defa büyüme gösterdiği anlamına geliyor.

PMI Endeksleri ve Yüksek Seviyeler

Aralık ayında 49,6 seviyesinde olan Avro Bölgesi bileşik PMI, ocakta 50,2'ye yükseldi. Bu artış, bölgedeki bileşik PMI'nın son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasını sağladı. Ayrıca, hizmet sektörü PMI'sı ise aralıkta 51,6 seviyesindeyken, ocakta 51,3 olarak ölçüldü.

PMI verileri, 50 puanın üzerinin büyümeyi, altının ise daralmayı işaret ettiğini göstermektedir.

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