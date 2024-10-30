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Avro Bölgesi Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 0,4 büyüme gösterdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 13:38
Avro Bölgesi Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Büyüdü

Avro Bölgesi Ekonomisinde Pozitif Gelişme

Yılın üçüncü çeyreği itibarıyla, Avro Bölgesi ekonomisi öncekine göre yüzde 0,4 büyüme kaydetti. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), bu çeyreğe dair GSYH öncü verilerini kamuoyu ile paylaştı.

Avro Bölgesi'nde Detaylar

20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre yüzde 0,4 artış göstermiştir. Ayrıca, yıllık bazda da geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,9 oranında bir yükseliş yaşanmıştır.

Piyasa Beklentileri Üstünde Performans

Piyasa analistleri, Avro Bölgesi'nde çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 0,8 bir artış öngörmüştü. Açıklanan veriler, bu beklentilerin üzerinde gelerek dikkatleri çekti.

AB Ekonomisindeki Genel Durum

Avrupa Birliği'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, üçüncü çeyrekte yüzde 0,3 çeyreklik, yüzde 0,9 yıllık büyüme kaydetti.

Üye Ülkelerdeki Değişimler

Üçüncü çeyrekte GSYH, her bir üye ülkedeki performansla ilgili olarak şu şekilde gerçekleşti:

  • Almanya: %0,2 artış
  • Fransa: %0,4 artış
  • İspanya: %0,8 artış
  • İtalya: Değişim yok

Yıllık bazda ise Almanya'da yüzde 0,2 gerileme, Fransa'da yüzde 1,3, İtalya'da yüzde 0,4 ve İspanya'da yüzde 3,4 artış yaşanmıştır.

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