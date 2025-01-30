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Avro Bölgesi'nde Ekonomi Güven Endeksi Ocakta Arttı

Ocak ayında Avro Bölgesi'nde Ekonomi Güven Endeksi 95,2'ye yükseldi, tüketici güveninde hafif bir iyileşme gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:26
Avro Bölgesi'nde Ekonomi Güven Endeksi Ocakta Arttı

Avro Bölgesi'nde Ekonomi Güveninde Artış

Avro Bölgesi'nde Ocak ayında Ekonomi Güven Endeksi, 1,5 puan artış göstererek 95,2 seviyesine yükseldi.

Bu artış, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yayımlanan ocak ayı İş ve Tüketici Anketi sonuçlarıyla birlikte açıklandı. Rapora göre, AB genelinde Ekonomi Güven Endeksi aylık bazda 1,1 puan artarak 95,8 seviyesine yükseldi.

Piyasa Beklentileri Aşıldı

Uzmanlar, Avro Bölgesi’nde Ekonomi Güven Endeksi’nin beklenildiği gibi 94,1 puan olacağını öngörüyordu. Ancak açıklanan veriler, piyasa beklentilerini aşarak olumlu bir tablo sundu.

Tüketici Güveninde İyileşme

Ayrıca, Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi de ocak ayı itibarıyla 0,3 puan artarak eksi 14,2 seviyesinde belirlendi. Bu durum, tüketicilerin genel ekonomik duruma dair beklentilerinde hafif bir iyileşme yaşandığını gösteriyor.

Öte yandan, AB genelinde Tüketici Güven Endeksi ocakta değişim göstermedi ve eksi 13,3 seviyesinde ölçüldü.

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