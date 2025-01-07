Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı Kasım'da Sabit Kaldı: Yüzde 6,3

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı kasım ayında yüzde 6,3 seviyesinde belirlendi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2024 yılı kasım ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de ekim ayında yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı kasımda değişmedi.

Avro Bölgesi'nde de ekimdeki yüzde 6,3 oranı kasımda aynı seviyeyi koruyarak dikkat çekti. İşsizlik oranı, önceki yılın aynı döneminde Avro Bölgesi'nde yüzde 6,5, AB'de ise yüzde 6,1 olarak belirlenmişti.

Ülkelere Göre İşsizlik Oranları

Kasımda işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,2, Yunanistan'da yüzde 9,6, Finlandiya'da yüzde 8,7 ve İsveç’te yüzde 8,5 oldu. AB'de işsiz sayısı, kasımda 12 milyon 968 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 819 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Genç İşsizlik Verileri

Kasım ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 3 milyon 13 bin, Avro Bölgesi'nde ise 2 milyon 423 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,3, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 15 olarak ölçüldü.