2025'te Kamu Sosyal Tesislerinde Uygulanacak Yeni Ücretler Belirlendi

2025'te Kamu Sosyal Tesislerinde Uygulanacak Yeni Ücretler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ ile 2025 yılında kamu sosyal tesislerinden yararlanacak kişilerin ödeyeceği asgari bedelleri açıkladı. Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlanan tebliğ ile, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurumları için yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin belirlenmesi ile gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esaslar belirlendi.

Konut ve Misafirhane Ücretleri

Kamu kurumlarında görevli personel, eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanırken günlük yemek ücreti olarak 191 lira, 160 lira veya 125 lira ödeyecekler. Konaklama ücretleri, tesisin özelliklerine göre 73 lira, 66 lira veya 58 lira şeklinde belirlenmiştir. Ayrıca, 1 Temmuz-15 Ağustos döneminde bu bedel 96 veya 86 lira olarak uygulanacak.

Konutlarda buzdolabı ve televizyon varlığında her bir özellik için günlük en az 32 lira, klima varsa günlük en az 46 lira ek ücret alınacak. Misafirhanelerde ise, her gece için en az 96 lira tahsil edilecek.

Geçici görevde bulunan kamu personelinin konaklama bedeli ise ilk 10 gün için gündeliklerinin %60 artırımlı, sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin yarısı olacak.

Kreş ve Çocuk Bakım Ücretleri

Kamu kurumlarına bağlı kreş ve çocuk bakımevlerine başvuracak devlet memurları ve diğer kamu personeli için aylık bakım ücreti asgari 1416 lira olarak belirlenmiştir. Bu ücretin yeterli olmadığı durumlarda, kurumlar ek bedel talep edebilecekler.

Spor Tesisleri Ücretleri

Spor tesislerinde, futbol, basketbol, voleybol salonları ile yüzme havuzlarından yararlanacak kişilerden, spor malzemelerini kendileri temin etmeleri halinde kişi başına 66 lira; tesisin temin edeceği malzemeler için ise 96 lira alınacak. Hamam, sauna ve kaplıcalardan yararlanma ücreti ise 118 lira olarak belirlenmiştir.

Bu tebliğ, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.