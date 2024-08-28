Avro Bölgesi'nde Krediler Durgun, Yüksek Faizler Tepkisini Veriyor

Avro Bölgesi Kredileri Durgun Kalıyor

Avro Bölgesi'nde yüksek faiz oranlarının etkisi, hem şirketlerin hem de tüketicilerin borçlanması üzerinde zayıflatıcı bir etki yaratmaya devam ediyor.

ECB'den Temmuz Raporu

Avrupa Merkez Bankası (ECB), temmuza ilişkin şirket ve tüketici kredilerine dair aylık verileri kamuoyuna sundu. Raporun detayları yaşanan durumu gözler önüne seriyor.

Yıllık bazda haziran ayında %0,7 büyüme kaydeden şirket kredileri, temmuzda %0,6 oranında artış gösterdi. Bunun yanı sıra, tüketici kredileri de geçen yılın aynı dönemine göre %0,5'lik bir artış sergiledi.

M3 Para Arzında Düşüş

Temmuz ayında M3 para arzı, yıllık %2,3 artışla analistlerin beklediği %2,7 oranının altında gerçekleşti. Haziranda ise bu rakam %2,2 olarak kaydedilmişti.

Analist Değerlendirmeleri

ING Avro Bölgesi Kıdemli Ekonomisti Bert Colijn, yüksek faizlerin devam etmesinin borçlanmayı olumsuz etkilediğini vurguladı. "Temmuz ayında banka kredi verileri, bu durumu net bir biçimde ortaya koyuyor" diyen Colijn, "Kredi büyümesi, tarihsel ortalamanın oldukça altında kalıyor ve para arzı (M3) istikrarlı bir seyir izliyor," şeklinde ifade etti.

Colijn, kredi büyümesinde bir düşüş eğiliminin sona erdiğini ancak hâlâ önemli bir toparlanmanın söz konusu olmadığını belirtti. Yüksek faiz oranlarının devam etmesi nedeniyle borçlanmada kayda değer bir artış beklemediğini, bu durumun kısa vadede değişmeyeceğini ekledi.

Colijn, faiz oranlarındaki muhtemel bir düşüşün kredi alma isteğini artırabileceğini, ancak ECB'nin faiz indirimlerinin piyasa tarafından zaten fiyatlandığını ve bu durumun borçlanmayı pek fazla harekete geçirmeyeceğini ifade etti.