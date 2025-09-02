DOLAR
41,16 -0,05%
EURO
47,96 0,59%
ALTIN
4.617,46 -0,44%
BITCOIN
4.506.746,21 -0,69%

Eskişehir'de altıncısı düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı başladı

Eskişehir'de altıncısı düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı TÜYAP'ta başladı; 74 firma katılıyor, fuar 6 Eylül'e kadar açık.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:05
Eskişehir'de altıncısı düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı başladı

Eskişehir'de altıncısı düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı başladı

Eskişehir'de bu yıl altıncısı düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, TÜYAP Fuar Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Katılımcılar ve organizasyon

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) TÜYAP Fuar Merkezi'nde, TÜYAP ile Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği işbirliğinde; Tarım ve Orman Bakanlığı, Eskişehir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ETO'nun desteğiyle düzenlenen fuara 74 firma katıldı.

Ürün ve teknoloji sergisi

Fuarda traktörlerden biçerdöverlere, modern sulama sistemlerinden tohuma, hayvancılık ekipmanlarından zirai ilaçlara kadar geniş ürün yelpazesiyle tarım sektörünün en yeni teknoloji ve çözümleri tanıtılıyor. Fuar, çiftçiler, üreticiler ve sektör profesyonelleri için yenilikleri yerinde görme, işbirlikleri geliştirme ve ticari ilişkileri güçlendirme fırsatı sunuyor.

Açılış konuşması

Eskişehir Vali Yardımcısı Adem Keleş, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, çiftçileri ve sektör temsilcilerini bu alanda faaliyet gösteren firmalarla bir araya getiren fuarda bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Adem Keleş: "Şu anda sadece gelişmiş kültürüyle, 3 büyük üniversitesiyle, sanayisiyle değil aynı zamanda Türkiye'nin tarımsal potansiyelini çok ciddi anlamda karşılayan güzel bir ilin mensubuyuz. Bu anlamda fuarın buradaki tarım sektöründe çok katkısı olacağını düşünüyorum."

Keleş, fuarda sulama teknikleri ve bilimsel çalışmaların tanıtılmasının çok faydalı olacağını da sözlerine ekledi. Kurdele kesiminin ardından Keleş ve beraberindekiler stantları gezdi.

Protokol katılımcıları ve kapanış

Açılışa Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, ETO Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Selma Güder katıldı. Fuar 6 Eylül'de sona erecek.

Eskişehir'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, Eskişehir...

Eskişehir'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) TÜYAP Fuar Merkezi'nde ziyarete açıldı. Eskişehir Vali Yardımcısı Adem Keleş (sol 5), Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu (sağ 4), Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal (sol 4), TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü (sağ 5), Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli (sağ 3), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan (sağ 2) ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Selma Güder (sağda), kurdele kesimi ile fuarın açılışını gerçekleştirdi.

Eskişehir'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, Eskişehir...

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BIST 100 İlk Yarıda Geriledi: 11.274,64'e İndi
2
Mustafa Gültepe: Enflasyonla Mücadelede Üretim, Faiz İndirimi ve Hazır Giyim Önceliği
3
Muslim Tech Fest 2023 Londra'da Kapılarını Açtı
4
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Dijital Tarım Dönüşümü Başladı
5
Edirne'de Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı
6
Trump'ın Ek Gümrük Tarifeleri Avrupalı Otomobil Üreticilerini Vurdu: Hisse Senetlerinde Büyük Düşüş
7
ÇAYKUR Üçüncü Sürgün Çay Alımlarına Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter