Avrupa borsaları düşüşle kapandı: Stoxx Europe 600 geriledi, Fed beklentileri arttı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,16 değer kaybıyla 549,21 puan oldu.

Piyasa kapanış verileri

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 azalarak 9.208,21, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,91 gerileyerek 41.607,81, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 düşerek 7.674,78 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,73 değer kaybederek 23.596,98 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,88 artışla 1,175 oldu.

ABD istihdam verileri ve Fed beklentileri

Avrupa piyasaları, ABD'de istihdam artışının geçen ay belirgin şekilde yavaşladığını gösteren verileri olumsuz karşıladı. ABD'de tarım dışı istihdam Ağustos'ta 22 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3 ile Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Zayıf gelen istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 16-17 Eylül'de düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirdi.

Diğer gelişmeler

Avrupa Komisyonu, teknoloji şirketi Google'a dijital reklam faaliyetlerinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,95 milyar avro para cezası verdi.

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme gösterdi.