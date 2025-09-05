DOLAR
41,25 -0,2%
EURO
48,48 -0,75%
ALTIN
4.772,46 -1,74%
BITCOIN
4.573.553,97 -0,48%

Avrupa borsaları düşüşle kapandı: Stoxx Europe 600 geriledi, Fed beklentileri arttı

Avrupa borsaları haftanın son gününü düşüşle kapattı; Stoxx Europe 600 geriledi. Zayıf ABD istihdam verisi Fed'in faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 19:32
Avrupa borsaları düşüşle kapandı: Stoxx Europe 600 geriledi, Fed beklentileri arttı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,16 değer kaybıyla 549,21 puan oldu.

Piyasa kapanış verileri

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 azalarak 9.208,21, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,91 gerileyerek 41.607,81, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 düşerek 7.674,78 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,73 değer kaybederek 23.596,98 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,88 artışla 1,175 oldu.

ABD istihdam verileri ve Fed beklentileri

Avrupa piyasaları, ABD'de istihdam artışının geçen ay belirgin şekilde yavaşladığını gösteren verileri olumsuz karşıladı. ABD'de tarım dışı istihdam Ağustos'ta 22 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3 ile Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Zayıf gelen istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 16-17 Eylül'de düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirdi.

Diğer gelişmeler

Avrupa Komisyonu, teknoloji şirketi Google'a dijital reklam faaliyetlerinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,95 milyar avro para cezası verdi.

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BIST 100 Gün Sonu: Endeks 10.729,49'da Kapandı
2
Bakan Bayraktar Manisa Valiliği'ni Ziyaret Etti
3
TCMB Döviz Kurları (15.30) — Güncel Kurlar
4
Avrupa borsaları düşüşle kapandı: Stoxx Europe 600 geriledi, Fed beklentileri arttı
5
Bursa Osmangazi'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Bakan Bayraktar: Soma Termik Santrali'nin bacasını tekrar tüttüreceğiz
7
DIŞYÖNDER ve ATIC'ten ABD'ye İhracat İçin İşbirliği Protokolü

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire