Avrupa Borsaları Günü Düşüşle Kapattı

Avrupa Borsalarında Düşüş Eğilimi

Avrupa borsaları, haftayı düşüşle noktaladı. Kapanışta, Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,5 oranında bir gerileme yaşayarak 514,59 puana düştü.

Ülkelere Göre Endeks Değişimleri

Almanya'nın DAX 40 endeksi yüzde 0,08 azalarak 18.711,49 puana inerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57'lik bir kayıpla 7.444,9 puana geriledi. İtalya'nın FTSE MIB 30 endeksi 0,37 azalarak 33.655,49 puana, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,68 düşerek 8.253,68 puana düştü.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından alınacak para politikası kararları üzerinde yoğun bir şekilde durulurken, Avrupa borsaları düşüşe geçti. Fed'in bu akşam, 2020'den bu yana ilk defa faiz indirimine gideceği beklentileri artmakta; ancak bu adımın kapsamı üzerindeki belirsizlikler devam ediyor.

ABD Ekonomisinde Gelişmeler

ABD'de açıklanan verilere göre, 30 yıl vadeli konut kredileri için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,15 ile Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Ülkede inşaata başlanılan yeni konut sayısında ağustosta% 9,6'lık bir artış gözlemlendi.

İngiltere Merkez Bankası ve Yıllık Enflasyon

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yarın açıklayacağı para politikası kararı yatırımcıların dikkate alacağı önemli bir unsur. Piyasa BoE'nin politika faizini yüzde 5'te sabit tutmasını bekliyor. Ayrıca, İngiltere'de yıllık enflasyon ağustosta %2,2 olarak, beklentilere uygun şekilde belirlendi. Hizmet sektörü enflasyonu ise ağustosta yıllık bazda yüzde 5,6 seviyesine yükseldi.

Avro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustos ayında yıllık bazda %2,2 seviyesine geriledi.