Avrupa Borsaları Jeopolitik Endişelerle Haftaya Negatif Başladı

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın güvercin açıklamalarının yarattığı iyimserliğe rağmen, jeopolitik risklerin yeniden artabileceği endişeleriyle haftaya negatif seyirle başladı.

Endekslerde seyir

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 559,76 puandan işlem görüyor. Almanya DAX 40 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 24.242 puandan işlem görmekte.

İtalya FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 43.157 puanda bulunurken, İspanya IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 azalışla 15.327 puanda ve Fransa CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 7.934 puan seviyesinde seyrediyor.

İngiltere resmi tatil nedeniyle Londra Borsası kapalı.

Jeopolitik gelişmeler

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler bölge piyasaları tarafından yakından takip ediliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konuyla ilgili olarak "Putin, Zelenskiy ile ancak bir zirve için gündem hazır olduğunda görüşmeye hazır fakat bu gündem şu anda kesinlikle hazır değil." dedi.

Ayrıca yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmeler 26 Ağustos'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak.

Para politikası ve piyasa beklentileri

Küresel piyasalarda, Powell'ın güvercin mesajlarının ardından eylülde faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle pozitif bir seyir öne çıkarken, Avrupa tarafında jeopolitik kaygılar bölge piyasalarını baskılıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonun yavaşladığını ve bunun istihdam açısından düşük bir maliyetle gerçekleştiğini belirtti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin faiz indirimine dair beklentiler güçlenirken, Banka'nın ekim ayında 25 baz puan indirime gitmesi bekleniyor.

Diğer önemli gelişmeler ve veri gündemi

Hollanda Merkez Bankası (DNB), Hollanda'nın internet bankası Bunq'a kara para aklama denetimlerindeki başarısızlık nedeniyle 2,6 milyon avro para cezası verildiğini açıkladı.

Analistler bugün veri gündeminde Almanya Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD'de inşaat izinleri, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi bulunduğuna dikkat çekiyor.