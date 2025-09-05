TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri: 14 Bilim İnsanı Ödüllendirildi

TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri'nde 14 Bilim İnsanı Seçildi

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri belli oldu. Ödül komitesi tarafından, Türkiye kaynaklı özgün tematik konular içeren doktora tezleri değerlendirilerek toplam 14 bilim insanı ödüle layık görüldü.

Değerlendirme ve Tören

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, ödüller alanlarında öne çıkan tezlerin titiz incelemesi sonucunda belirlendi. Ödüller, 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST etkinliğinde sahiplerine takdim edilecek.

Açıklama: Prof. Dr. Muzaffer Şeker

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker değerlendirmesinde, ödüllerin amacını ve sağladığı katkıyı vurguladı. Şeker'in açıklaması şöyle:

"Akademimizin bu ödül aracılığıyla hedefi, hem Türkiye'de üretilen bilginin niteliğini uluslararası ölçekte yükseltmek ve aynı zamanda genç araştırmacılarımıza bilimsel yolculuklarında cesaret ve motivasyon kazandırmak. 2021 yılından bu yana her sene artan yoğun ilgi dolayısıyla bu anlamda hedeflerimize ulaştığımızı özellikle belirtmek isterim. Ödül sahibi genç bilim insanlarının çalışmaları, ülkemizin bilimsel kapasitesini güçlendirmenin yanı sıra Milli Teknoloji Hamlesi'nin de önemli bir parçasını oluşturuyor. Ortaya konulan azim, gayret ve üretkenlik gelecek nesiller için ilham kaynağı oluştururken, geleceğin bilim insanlarına rol model oluyor. Bugünümüz ve geleceğimize kattıkları bu büyük değer için kendilerini tebrik ediyor, bilim yolculuklarında daha nice başarılar diliyorum."

Başvuru Konuları

TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü'ne; teknoloji ve tasarım, yapay zeka, makine öğrenmesi, otonom sistemler, robotik ve mekatronik sistemler, modelleme ve simülasyon teknolojileri, enerji, hibrit ve elektrikli araç teknolojileri, hava, uzay ve insansız sualtı sistemlerine yönelik teknolojiler, bilgi ve iletişim teknolojileri, siber güvenlik ve kriptoloji, eğitim, sağlık, tarım ve ekoloji teknolojileri ve biyoteknoloji ile Milli Teknoloji Hamlesi'nin uluslararası ilişkiler, kalkınma politikaları, eğitim yaklaşımları, güvenlik politikalarıyla ilgili konu başlıklarını içeren tezlerin yazarları başvurdu.

Ödül Tutarları

Akademi Konseyince 2025 yılı için ödül miktarları şöyle belirlendi: birinciye 100.000 lira, ikinciye 80.000 lira ve üçüncüye 65.000 lira.

Ödül Sahipleri

Fen ve mühendislik bilimleri: Birinci - Dr. Salah Eddine Zegrar (İstanbul Medipol Üniversitesi); İkinci - Dr. İbrahim Yıldırım (Koç Üniversitesi) ve Dr. Armed Tusha (İstanbul Medipol Üniversitesi); Üçüncü - Dr. Erman Çokduygulular (İstanbul Üniversitesi).

Sağlık ve yaşam bilimleri: Birinci - Dr. Melis Erçelik (Bursa Uludağ Üniversitesi); İkinci - Dr. Gizem Gülfidan Yıldız (Marmara Üniversitesi); Üçüncü - Dr. Nurbanu Demirtürk (Hacettepe Üniversitesi).

Sosyal ve beşeri bilimler: Birinci - Dr. Habibe Güneş (Atatürk Üniversitesi); İkinci - Dr. Samet Çelik (İstanbul Medipol Üniversitesi); Üçüncü - Dr. Benzegül Durak (Yıldız Teknik Üniversitesi).

Temel bilimler: Birinci - Dr. Selen Ayaz (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi); İkinci - Dr. Ömer Kaan Koç (İstanbul Üniversitesi); Üçüncü - Dr. Sercan Önder (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) ve Dr. Hamza Alaşalvar (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi).

Ödül alan tüm genç bilim insanlarını tebrik eder, çalışmalarının bilim ve teknoloji ekosistemine katkı sağlamaya devam etmesini dileriz.