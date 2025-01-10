Avrupa Borsaları Karışık Seyir İzliyor: Belirsizlikler Devam Ediyor

Avrupa borsalarında karışık bir seyir gözlemleniyor. Ekonomik veriler ve küresel belirsizlikler etkili oluyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:36
Avrupa Borsaları Karışık Seyir İzliyor: Belirsizlikler Devam Ediyor

Avrupa borsalarında karışık bir seyir gözlemleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,1 azalışla 515,4 puan seviyesine gerilerken; Almanya'da DAX 40 endeksi, yatay seyirle 20.320 puanda kalmaya devam ediyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,1 azalışla 8.309 puan seviyesindedir.

Diğer yandan, İtalya'daki MIB 30 endeksi %0,1 artış göstererek 35.347 puana çıkarken, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,5 kayıpla 11.840 puana geriledi. Fransa'da ise CAC 40 endeksi %0,1 değer kazanarak 7.496 puana yükseldi.

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin atacağı adımların uluslararası ticaret üzerindeki olası etkileri nedeniyle belirsizlikler sürerken, gözler bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrilmiş durumda. Donald Trump'ın politikalarının küresel ticaret üzerinde oluşturduğu endişeler, ekonomik aktiviteye dair zayıflık sinyalleriyle birlikte hissedilmeye devam ediyor.

Avrupa borsaları, ABD’den gelecek haber akışını yakından takip ederken, karışık bir seyir izlemekte. Ayrıca, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, yaptığı açıklamada, ülkede ekonomik aktivitenin yavaşladığına dair uyarılarda bulundu. Bu durum, sterlin/dolar paritesinin Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyesi olan 1,2240'ı test etmesinin ardından 1,2300'da dengelenmesine yol açtı.

Almanya'da ise Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının 2024’ün son çeyreğinde 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi. Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yanı sıra işsizlik oranı, saatlik kazançlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin de takip edileceğini belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yılmaz: Ekonomide Olumlu İvme Devam Ediyor
2
Tasarruf Finansman Sektöründe Aktif Katılımcı Sayısı 500 Bine Yaklaştı
3
Türkiye, 2030'a Kadar Enerji Verimliliğine 20 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
4
Depremin Vurduğu İllerin İhracatında Önemli Artış
5
Siemens Türkiye, Dijital İkiz Teknolojisiyle Üretimde Çığır Açıyor
6
Tüketici Şikayetlerinde e-Ticaret ve Taklit Ürün Endişesi Öne Çıkıyor
7
Fed Yetkililerinden Ekonomik Belirsizlik ve Enflasyon Uyarısı

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!