Avrupa Borsaları Karışık Seyir İzliyor: Belirsizlikler Devam Ediyor

Avrupa borsalarında karışık bir seyir gözlemleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,1 azalışla 515,4 puan seviyesine gerilerken; Almanya'da DAX 40 endeksi, yatay seyirle 20.320 puanda kalmaya devam ediyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,1 azalışla 8.309 puan seviyesindedir.

Diğer yandan, İtalya'daki MIB 30 endeksi %0,1 artış göstererek 35.347 puana çıkarken, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,5 kayıpla 11.840 puana geriledi. Fransa'da ise CAC 40 endeksi %0,1 değer kazanarak 7.496 puana yükseldi.

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin atacağı adımların uluslararası ticaret üzerindeki olası etkileri nedeniyle belirsizlikler sürerken, gözler bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrilmiş durumda. Donald Trump'ın politikalarının küresel ticaret üzerinde oluşturduğu endişeler, ekonomik aktiviteye dair zayıflık sinyalleriyle birlikte hissedilmeye devam ediyor.

Avrupa borsaları, ABD’den gelecek haber akışını yakından takip ederken, karışık bir seyir izlemekte. Ayrıca, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, yaptığı açıklamada, ülkede ekonomik aktivitenin yavaşladığına dair uyarılarda bulundu. Bu durum, sterlin/dolar paritesinin Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyesi olan 1,2240'ı test etmesinin ardından 1,2300'da dengelenmesine yol açtı.

Almanya'da ise Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının 2024’ün son çeyreğinde 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi. Analistler, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yanı sıra işsizlik oranı, saatlik kazançlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin de takip edileceğini belirtiyor.