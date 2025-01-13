Avrupa Borsaları Negatif Seyrediyor: Düşüşler Derinleşiyor

Avrupa borsalarında, haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,5 azalışla 509 puana geriledi. Almanya'da DAX 40 endeksi %0,4 düşüşle 20.140 puan seviyesinde işlem görmekte. İngiltere'deki FTSE 100 endeksi ise %0,3 değer kaybı ile 8.225 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi %0,4 düşüşle 34.958 puan seviyesine gelirken, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,4 kayıpla 11.675 puan seviyesinde işlem görüyor. Fransa'da CAC 40 endeksi ise %0,2 değer kaybı ile 7.408 puana geriledi.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam raporuyla birlikte, Fed'in bu yılın ikinci yarısında faiz indirim sürecine devam edeceği ile ilgili fiyatlamalar negatif bir hava yaratıyor. Bu hafta, enflasyon verileri üzerine gözler çevrildi.

20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin alacağı kararların etkileri hakkında belirsizlikler ile birlikte, enflasyonist baskıların yeniden güç kazanabileceği endişeleri risk algısını artırmış durumda. Avrupa borsaları, geçtiğimiz cuma günü de satış ağırlıklı bir seyir izledi ve bölge genelindeki yeni ABD hükümetinin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik kaygılar artıyor.

Trump’ın belirttiği tarife adımlarının Avrupa ekonomisine yapacağı etkiler merakla beklenirken, bölgede resesyon endişeleri ekonominin ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Analistler, ABD'nin gümrük vergilerinde beklenen yüksek artışların, sipariş ve kar oranları üzerinde olumsuz etki yaratacağını vurguladı.

Bunun yanı sıra, çarşamba günü açıklanacak sanayi üretimi ve cuma günü nihai enflasyon verileri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) için bir dönüm noktası olabilir. Analistler, bu verilerin ECB'nin gelecekteki adımlarına yönelik fiyatlamaları değiştirebileceğini belirtiyor.