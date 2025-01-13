Avrupa Borsaları Yüksek Tahvil Getirileriyle Düşüş Yaşadı

Avrupa borsaları, yükselen tahvil getirileri ve doların güçlenmesiyle haftaya düşüşle başladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 20:55
Avrupa Borsaları Yüksek Tahvil Getirileriyle Düşüş Yaşadı

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıyor

Avrupa borsaları, ticarette korumacılık, artan tahvil getirileri ve yükselen dolar ile birlikte önümüzdeki dönemdeki enflasyon ve faiz oranlarına dair belirsizliklerin etkisiyle, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Endekslerdeki Değer Kaybı

Küresel tahvil piyasalarında getirilerdeki hızlı artışın devam etmesiyle, Stoxx Europe 600 endeksi kapanışta %0,55 değer kaybederek 508,71 puana geriledi. Ülkeler bazında değerlendirildiğinde:

  • İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,29 düşüşle 8.224,19 puana,
  • İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,83 azalışla 34.799,27 puana,
  • Fransa'da CAC 40 endeksi %0,30 değer kaybıyla 7.408,64 puana,
  • Almanya'da DAX 40 endeksi %0,38 düşüşle 20.132,85 puana indi.

Döviz Piyasası Etkileniyor

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.32 itibarıyla %0,31 azalışla 1,021 seviyesinden işlem görmeye başladı. Dolar ise, ABD'de açıklanan güçlü istihdam raporu ile avro ve sterlin karşısında değer kazandı.

Tahvil Getirilerinin Yükselişi

Analistler, Cuma günü ABD'den gelen istihdam verilerinin piyasalar üzerindeki etkisini sürdürdüğünü belirtirken, yatırımcıların ABD Merkez Bankası (Fed)’nın bu yıl politika faiz oranlarında değişiklik yapmayabileceği olasılığını değerlendirmeye başladıklarını ifade ediyor.

Küresel piyasalarda, geçen hafta açıklanan güçlü istihdam raporu ile birlikte Fed’in faiz indirim sürecine yılın ikinci yarısında devam edeceğine dair fiyatlamaların negatif bir seyir izlediği görülüyor.

Faiz Artışlarının Nedenleri

Gelişmiş ülkelerdeki devlet tahvili getirilerinin yükselmesinin başlıca sebepleri arasında, enflasyonun uzun vadeli görünümü ve ABD'nin gelecekte yemin edecek başkanının politikalarına dair belirsizlikler yer alıyor. ABD'nin 10 yıllık hazine tahvillerinin getirisi, yatırımcıların enflasyon verilerini beklemesiyle %4,8’in üzerine çıkarak, %5'lik kritik seviyeye yaklaşmış durumda.

Yükselen tahvil getirileri, enflasyon ve para politikası ile ilgili beklentilerin yanı sıra ülke borçlanması ve siyasi risklerden de etkileniyor. Almanya'nın 10 yıllık tahvillerinin getirisi, Cuma günkü %2,49 seviyesinden bugün %2,53'e yükselirken; İngiltere'nin 30 yıllık tahvillerinin getirisi %5,472 ile 1998'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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