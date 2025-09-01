DOLAR
Avrupa borsaları yükselişle kapandı — Stoxx Europe 600 551,43

Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 artışla 551,43'e yükseldi; FTSE 100, DAX 40, CAC 40 ve FTSE MIB 30 günü pozitif kapattı. PMI 50,7, işsizlik %6,2.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 19:43
Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı

Avrupa piyasaları, haftanın ilk işlem gününde genel olarak pozitif bir seyir izleyerek işlem gününü artışla tamamladı.

Kapanış verileri

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,23 artışla 551,43 puana çıktı.

Ulusal endekslerde kapanış

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artarak 9.196,34'ten kapandı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,57 değer kazanarak 24.037,33'e yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 yükselerek 7.707,9'dan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,51 artışla 42.409,71 puandan günü tamamladı.

Piyasa göstergeleri

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.29 itibarıyla yüzde 0,15 yükselişle 1,17 oldu.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustos ayında büyüme eşiğini geçerek 50,7 puan oldu.

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik temmuzda yüzde 6,2 seviyesine geriledi.

