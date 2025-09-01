Avrupa borsaları yükselişle kapandı — Stoxx Europe 600 551,43

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı
Avrupa piyasaları, haftanın ilk işlem gününde genel olarak pozitif bir seyir izleyerek işlem gününü artışla tamamladı.
Kapanış verileri
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,23 artışla 551,43 puana çıktı.
Ulusal endekslerde kapanış
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artarak 9.196,34'ten kapandı.
Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,57 değer kazanarak 24.037,33'e yükseldi.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 yükselerek 7.707,9'dan kapandı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,51 artışla 42.409,71 puandan günü tamamladı.
Piyasa göstergeleri
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.29 itibarıyla yüzde 0,15 yükselişle 1,17 oldu.
Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustos ayında büyüme eşiğini geçerek 50,7 puan oldu.
Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik temmuzda yüzde 6,2 seviyesine geriledi.