Avrupa Borsaları Yükselişle Kapatıldı

Avrupa borsaları, haftanın ilk gününde yükselişle kapanarak yatırımcılarına umut verdi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 20:40
Avrupa Borsaları Yükselişle Kapatıldı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamlayarak yatırımcı güvenini artırdı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,79 artışla 550,94 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,56 artışla 8.680,29 seviyesine, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,73 değer kazanarak 23.154,57 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,58 yükselerek 8.073,98, İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi %0,96 artışla 39.022,4 puana ulaştı.

Ayrıca, Avro/dolar paritesi, TSİ 20.30 itibarıyla %0,31 yükselişle 1,091 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun kontrol altında kalmasını sağlayan veriler ve Çin'in yeni ekonomik teşvik adımları, Avrupa borsalarının yükselişine zemin hazırladı.

Öte yandan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bugün yayımladığı ara dönem Ekonomik Görünüm raporunda, ticaret savaşları ve belirsizlikler nedeniyle küresel ekonominin bu yılki büyüme tahminini %0,1 revize ederek %3,1'e düşürdü.

OECD, ayrıca ABD ekonomisinin bu yıl %2,2, Çin ekonomisinin ise sırasıyla %4,8 ve %4,4 büyüyeceğini öngörüyor. Avro Bölgesi için de büyüme tahminleri %1 ve %1,2 olarak belirlenirken, Almanya için bu yılki büyüme tahmini %0,7'den %0,4'e revize edildi.

ABD tarafında ise, bugün açıklanan verilere göre, şubat ayında perakende satışlar aylık bazda %0,2 performansla piyasa beklentilerinin altında kaldı.

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