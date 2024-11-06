Avrupa Borsalarında Alım Eğilimi

Avrupa Borsalarında Genel Durum

Avrupa borsalarında, İspanya haricinde pozitif bir seyir gözlemleniyor. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %1,6 oranında artışla 517,7 puana yükseldi. Almanya'nın DAX 40 endeksi %1,5'lik bir primle 19.533 puana, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi ise %1,4 artışla 8.289 puan seviyesine ulaştı.

Ülkelere Göre Borsa Verileri

İtalya'nın MIB 30 endeksi %1,2 değer kazanarak 34.872 puandan işlem görürken, Fransa'nın CAC 40 endeksi %2,1 artışla 7.565 puana yükseldi. İspanya'nın IBEX 35 endeksi ise %0,7 düşüşle 11.751 puanda işlem görmekte. Bu veriler, genel olarak Avrupa borsalarının güçlü bir alış trendinde olduğunu ortaya koyuyor.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda ise ABD'deki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazandığına dair çıkan haberler, olumlu bir hava yaratıyor. Trump’ın, başta Çin mallarına yönelik yeni tarifeler, vergi indirimleri ve fosil yakıt üretimini artırma hedefleri var. Bu durum, genel varlık fiyatlarının yükselmesine yol açabileceği düşünülüyor.

Piyasa Beklentileri ve Analizler

Avrupa borsalarında alış ağırlıklı seyir izlenirken, yatırımcıların dikkatleri ABD başkanlık seçim sonuçlarına ve yarın açıklanacak İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına çevrilmiş durumda. BoE'nin, politika faizini 25 baz puan düşürerek %5 seviyesinden %4,75 seviyesine çekmesi bekleniyor.

Öte yandan, Almanya'da eylül ayı fabrika siparişleri, yıllık %1 ve aylık %4,2 artış göstererek piyasa tahminlerinin üzerinde bir performans sergiledi. Bugün, ABD başkanlık seçim sonuçlarının etki ve sonuçları ile birlikte haftalık mortgage başvuruları da takip edilecek.