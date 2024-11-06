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Avrupa Borsalarında Düşüş Yaşandı

Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından Avrupa borsalarında düşüş gözlemlendi. Otomotiv ve enerji hisseleri etkilendi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 20:46
Avrupa Borsalarında Düşüş Yaşandı

Avrupa Borsaları Negatif Seyir İzliyor

Donald Trump'ın ABD'de başkan olarak seçilmesinin ardından Avrupa borsaları düşüşle kapanmayı tercih etti. Otomotiv ve temiz enerji şirketlerinin hisseleri öncülüğünde yaşanan bu durum yatırımcıları tedirgin etti.

Endekslerdeki Düşüşler

Kapanışta Stoxx Europe 600 endeksi, %0,54 değer kaybederek 506,78 puan seviyesine geriledi. Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,51'lik düşüşle 7.369,61 puan olurken, Almanya'nın DAX 40 endeksi ise %1,13 azalışla 19.039,31 puan seviyesini gördü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,54 değer kaybederek 33.940,72 puan, İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi %0,07 düşüşle 8.166,68 puan seviyesinde kapandı.

Avro/Dolar Paritesi ve Hisse Kaybı

TSİ 20.29 itibarıyla avro/dolar paritesi %1,71 azalarak 1,074 seviyesine düştü. Trump'ın muhtemel gümrük vergileri uygulayacağına dair endişeler, özellikle Alman otomotiv şirketlerinin hisselerinde %6'ya varan kayıplar yaşanmasına neden oldu.

Yenilenebilir Enerji Endeksi Düşüşte

Trump'ın seçim sürecindeki tutumunun etkisi ile Avrupa Yenilenebilir Enerji Endeksi %9,5 değer kaybı yaşayarak kapanırken, temiz enerji şirketlerinin hisselerinde %10'u aşan kayıplar gözlemlendi.

Gözler Merkez Bankaları'nda

Yatırımcıların dikkatleri, yarın yapılacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz açıklamalarına çevrildi. BoE'nin, politika faizini 25 baz puan düşürerek %5 seviyesinden %4,75 seviyesine indirmesi bekleniyor.

Almanya'da Fabrika Siparişleri Artıyor

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da eylül ayındaki fabrika siparişleri yıllık %1, aylık ise %4,2 artarak beklentileri geride bıraktı.

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