Avrupa Borsalarında İtalya Hariç Yükseliş Devam Ediyor

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde İtalya hariç alıcılı bir seyir izliyor. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 503,6 puana yükseldi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 19.281 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,3 primle 8.085 puana ulaştı.

İtalya'da Düşüşler Yaşanıyor

Öte yandan İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 değer kaybederek 33.844 puana geriledi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.282 puandan işlem görürken, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,3 yükselişle 11.640 puana çıktı.

Küresel Piyasaların Durumu

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçtiğimiz hafta faiz indirimlerinde aceleci olmayacaklarını bildirmesi ve jeopolitik risklerin artabileceği endişeleriyle karışık bir seyirle haftaya başladı. Ayrıca, Donald Trump'ın politikalarının Fed'in para politikasını nasıl etkileyeceği konusunda sorgulamalar devam ediyor.

Avrupa Merkez Bankası ve Piyasa Beklentileri

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nın gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakılmakta. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın çarşamba ve cuma günü yapacağı konuşmaların, piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dış Ticaret Dengesi İzlenecek

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin takip edileceğini ifade ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.