Avrupa Borsalarında Karışık Seyir: DAX Yükseliyor, Stoxx Europe 600 Düşüyor

Avrupa borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, yüzde 0,1 düşüşle 499,9 puan'a gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,1 artışla 19.023 puan'a yükseldi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,2 değer kazanarak 8.103 puan seviyesinde işlem görüyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi %0,4 azalarak 33.102 puan'a, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,2 değer kaybederek 7.183 puan'a düşerken, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,1 kazançla 11.601 puan'dan işlem görmekte.

Küresel piyasalarda, çip üreticisi Nvidia'nın finansal sonuçları ve artan jeopolitik gerilimler dikkat çekiyor. Dün Avrupa basınında çıkan haberlere göre, Ukrayna, İngiltere'den temin ettiği uzun menzilli "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) adlı seyir füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullanmış durumda.

Analistler, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin Avrupa piyasalarında risk iştahını azalttığını ve piyasalarda oynaklığı artırdığını belirtirken, bu konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışlarının takip edileceği bilgisi verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.