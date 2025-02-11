Avrupa Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Avrupa borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 545,64 puanda işlem görürken, Almanya'da DAX 40 endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 21.899 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,2 değer kazanarak 8.783,74 puana yükseldi.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 37.212 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 azalışla 12.693,20 puandan işlem görürken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 8.019,70 puanda yer almakta.

Küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor. Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamasının makul bir gerekçesi olmadığını belirterek, Avrupalıları haksız önlemlerden koruyacaklarını ifade etti.

AB Komisyonu, konuya ilişkin dün yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bu aşamada AB ürünlerine ek tarifelerin uygulanmasıyla ilgili ABD'den resmi bir bildirim alınmadığına dikkat çekilirken, "AB, ihracatına tarife uygulanması için hiçbir gerekçe görmüyor. Avrupa'daki işletmelerin, çalışanların ve tüketicilerin çıkarlarını haksız önlemlerden korumak için tepki göstereceğiz," değerlendirmesi yapıldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, dün AB Komisyonu'na ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına ilave vergi uygulama girişimine karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Barrot, "Çıkarlarımızı savunmak söz konusu olduğunda, herhangi bir tereddüdümüz olmamalı. Avrupa Birliği ile ticaret savaşına girmek kimsenin yararına değil," şeklinde açıklamada bulundu.

Analistler, bugün bölge genelinde veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının yatırımcıların odağında olduğunu vurguladı.