Avrupa Borsalarında Karışık Seyir: Fed ve BoE Faiz Kararları Bekleniyor

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Avrupa borsalarında karışık bir seyir gözlemleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,04 düşüşle 555,16 puandan işlem görmekte. Almanya'nın DAX 40 endeksi ise %0,6 azalarak 23.170,77 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,2 artışla 8.727,25 puandan işlem gördü.

Ülke Endeksleri Üzerinde Etkiler

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,3 değer kaybıyla 39.614 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,1 artış göstererek 13.421,83 puana ulaştı. Fransa'nın CAC 40 endeksi ise %0,3 düşüşle 8.145,1 puanda bulunuyor.

Ekonomik Gelişmelerin Etkisi

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından karışık bir seyir sürerken, gözler İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Para piyasalarında, BoE'nin politika faizini %4,5 seviyesinde sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

BoE Başkanı Andrew Bailey'in yapacağı açıklamalar da yatırımcıların dikkatini çekecek. Ayrıca, dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, Avro Bölgesi'ndeki enflasyonla mücadele sürecinin güvenini artırmış durumda.

Avrupa Merkez Bankası'ndan Açıklamalar

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dezenflasyon sürecinin ilerlediğini ve enflasyonun gelecek aylarda gevşemesini beklediklerini ifade etti. 2026'nın ilk çeyreğinde enflasyonun %2 hedefi etrafında seyredeceğini belirten Lagarde, manşet enflasyonun 2025'te ortalama %2,3, 2026'da %1,9 ve 2027'de %2,0 olarak öngörüldüğünü aktardı.

Lagarde, para politikalarının daha az kısıtlayıcı hale geldiğini vurgularken, ticaret sürtüşmelerinin küresel büyüme üzerinde olumsuz etkiler yapabileceğine de dikkat çekti. Yeni ABD yönetiminin ticaret politikalarında değişiklikler yapma olasılığı, önümüzdeki dönemde belirsizlikler yaratıyor.

Günün Gelişmeleri

Bugün İngiltere'de BoE'nin faiz kararı ile birlikte BoE Başkanı Bailey'in basın toplantısı izlenecek. Ayrıca, ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi, işsizlik maaşı başvuruları, cari işlemler dengesi, ikinci el konut satışları ve öncü endeks verileri de takip edilecek.