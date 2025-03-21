Avrupa Borsalarında Negatif Seyir Devam Ediyor

Avrupa borsaları, ticaret savaşları ve ECB açıklamaları nedeniyle negatif bir seyir izliyor. Yatırımcılar endişeli.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 12:54
Avrupa Borsalarında Negatif Seyir Devam Ediyor

Avrupa borsalarında negatif bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,8 düşüşle 548,8 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi %1,1 azalışla 22.760 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,4 değer kaybıyla 8.664 puana inmiş durumda. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,7 düşerek 38.922 puanda, İspanya'daki IBEX 35 endeksi %0,3 kayıpla 13.271 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,8 azalışla 8.665 puanda yer alıyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşına ilişkin endişeler risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Diğer yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı açıklamalarda ABD'nin tarifeleri ile Avrupa Birliği'nin buna karşı misillemesinin, Avro Bölgesi'nin ekonomik büyümesini zayıflatacağını ve enflasyonu artıracağını belirtti. Lagarde, ticari sürtüşmelerin küresel büyümeye ve refaha zarar verdiğini, maliyetleri artırdığını, üretimi aksattığını ve tedarik zincirlerinde sorunlara yol açtığını vurguladı.

Bugün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde ocak ayı cari fazla 34,4 milyar avro olarak kaydedildi. Ayrıca, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi takip edilecek.

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