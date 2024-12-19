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Avrupa Borsalarında Negatif Seyir Devam Ediyor: Yatırımcılar BoE Kararına Odaklandı

Avrupa borsaları, BoE faiz kararı öncesinde olumsuz bir trend izliyor. DAX, FTSE ve diğer endekslerde kayıplar gözlemleniyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:31
Avrupa Borsalarında Negatif Seyir Devam Ediyor: Yatırımcılar BoE Kararına Odaklandı

Avrupa Borsalarında Negatif Seyir

Avrupa borsalarında İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı öncesi negatif bir seyir izleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %1 düşüşle 509 puana gerilerken, Almanya'nın DAX 40 endeksi de %1 kayıpla 20.068 puanda işlem görmekte.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,2 azalışla 8.101 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi %1,3 düşüşle 33.945 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %1,2 azalışla 7.292 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi %1,7 kayıpla 11.428 puana geriledi.

Küresel Piyasalarda Belirsizlik

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) dün beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan azaltmasına rağmen, gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceği sinyalleri vermesiyle birlikte olumsuz bir seyir gözlemleniyor. Fed, ulusal politika faizini %4,25-4,50 seviyesine indirirken, federal fon oranı tahminini gelecek yıl için %3,4'ten %3,9'a yükseltti.

BoE Açıklamaları Yatırımcıların Takibinde

Bugün, İngiltere Merkez Bankası tarafından açıklanacak para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. Para piyasalarındaki gelişmelere göre, Banka'nın politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Bununla birlikte, BoE Başkanı Andrew Bailey'nin toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıları yönlendirecek.

Dün açıklanan verilere göre, İngiltere'de kasım ayı için Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %0,1, yıllık %2,6 artış gösterdi. Ancak yıllık enflasyon, Nisan 2024'ten beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Analistler, bu verilerin İngiltere'deki parasal gevşeme sürecinin uzayabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.

Avro Bölgesi'nde Enflasyon Durumu

Avro Bölgesi'nde ise kasım ayındaki TÜFE, yıllık bazda %2,2'ye çıktı. Bu dönemde aylık bazda ise %0,3'lük bir düşüş kaydedildi. Ayrıca, bölgedeki cari dengenin de bugün yakından takip edileceği bildiriliyor.

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