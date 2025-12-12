Bakan Kacır: 4 Yeni Sanayi Koridoru ve Planlı Sanayi Alanlarında Büyük Genişleme

Bakan Kacır, MÜSİAD Buluşması'nda Sanayi Vizyonunu Açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 6’ncı MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Buluşması programında yaptığı konuşmada Türkiye’nin sanayi, teknoloji ve ihracat alanlarındaki dönüşümünü değerlendirdi. Bakan Kacır, planlı sanayi alanlarının genişletilmesi ve yeni sanayi koridorlarının oluşturulmasına dair somut hedefleri paylaştı.

Planlı sanayi alanları ve yeni koridorlar

Bakan Kacır, Türkiye’nin sanayi yapılanmasına ilişkin master plan çalışmalarını aktararak, "Planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 155 bin hektardan 350 bin hektara yükselteceğiz." ifadelerini kullandı. Ayrıca "Samsun-Mersin, Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak olmak üzere 4 yeni sanayi koridoru oluşturacağız" dedi.

Bakanlık tarafından belirtilen ilk faz kapsamında, Samsun-Mersin hattında 13 ilde 16 yeni yatırım alanı belirlendi; bu bölgelerde mega endüstriyel bölgeler inşa edilmesi planlanıyor.

Sanayide 23 yıllık dönüşüm

Kacır, imalat sanayinin katma değerindeki artışı vurgulayarak, "İmalat sanayimizin katma değeri 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükseldi." dedi. Türkiye’nin dünya sıralamasında 21’incilikten 14’üncülüğe yükseldiğini belirtti ve "Bu süreçte geriden gelen hiçbir ülke bizi geçemedi" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kacır, ihracattaki büyümeye dikkat çekti: "23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımızı, 270 milyar dolara yükselterek Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştık" sözlerini kaydetti.

Bölgesel ve küresel üretim liderlikleri

Bakan, Türkiye’nin bazı alanlardaki liderlik pozisyonlarına işaret ederek, "Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada; ticari araç, güneş paneli, otobüs, düz cam, beyaz eşya, tekstil, ağaç ürünleri çimento ve çelik üretiminde Avrupa’da birinciyiz" dedi. Ayrıca alüminyum, seramik, plastik mamul, motorlu taşıtlar ve rüzgâr türbini bileşenlerinde de Avrupa’nın önde gelen üreticileri arasında yer aldığını belirtti.

Kacır, Türkiye’nin ihracat çeşitliliğine vurgu yaparak, "Türkiye bugün, Çin’den sonra Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş kuşakta en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülke konumundadır" açıklamasını yaptı.

Sanayi üretiminde pozitif ayrışma

Avrupa’daki sanayi gerilemesine karşı Türkiye’nin pozitif ayrıştığını aktaran Kacır, "Sanayi üretim endeksi pandemi öncesi döneme göre Almanya’da yüzde 11,4, İtalya’da yüzde 5,5, Fransa’da yüzde 3 geride seyrediyor. Bizim ise aynı dönemde sanayi üretimimiz yüzde 26,5 arttı" dedi.

Ar-Ge, inovasyon ve yüksek teknoloji yatırımları

Bakan Kacır, Ar-Ge kapasitesinin güçlendiğini belirterek, "Özel sektörümüz bünyesindeki bin 700’ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezi" ile "113 teknoparkımızda, 12 binden fazla firmamız" inovasyon odaklı çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Ayrıca Ar-Ge harcamalarının 23 yılda 16,5 katına çıktığını, bu harcamaları 19,9 milyar dolar seviyesine taşıdıklarını ve Ar-Ge insan kaynağını 311 bine çıkardıklarını açıkladı.

Yüksek teknolojili üretim yatırımlarını teşvik eden programlara değinen Kacır, HIT-30 Programı ile elektrikli araç, güneş hücresi ve biyoteknoloji sektörlerinde 4,5 milyar dolarlık ileri teknoloji yatırım hedeflediklerini, yapay zekâ, veri altyapısı ve kuantum teknolojileri için yeni çağrıların açıldığını bildirdi.

Yatırım destekleri ve istihdam

Kacır, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı ile 397 milyar liralık yatırımın önünün açıldığını; Hamle Programı kapsamında desteklenen 69 yeni proje ile dış ticaret dengesine yıllık 11,4 milyar dolar katkı hedeflediklerini söyledi.

Emek yoğun sektörlere verilen desteklere de değinen Kacır, İstihdamı Koruma Programı sayesinde tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerden 15 bininin programdan faydalandığını, 416 bin kişilik istihdamı koruduklarını ve ilave 22 bin kişilik istihdam oluşturduklarını aktardı. Yeni dönemde program kapsamının genişletilmesiyle 1 milyondan fazla istihdamı korumayı hedeflediklerini belirtti.

Sonuç olarak, Bakan Kacır’ın duyurduğu master plan ve yatırım alanları, Türkiye’nin sanayi altyapısını genişletmeyi, bölgesel kalkınmayı hızlandırmayı ve küresel rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

