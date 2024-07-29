Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir: Fransa Dışında Yükselişler Devam Ediyor

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

Avrupa borsaları, haftaya Fransa hariç olumlu bir atmosferle giriş yaptı. İlk veriler, Stoxx Europe 600 gösterge endeksinin %0,3 artışla 514,2 puana yükseldiğini göstermekte.

Endekslerde Son Durum

Almanya'da DAX 40 endeksi, %0,3'lük bir artışla 18.485 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,7 değer kazanarak 8.341 puana ulaştı. İtalya'daki MIB 30 endeksi, %0,5'lik bir primle 33.971 puana tırmandı. Ancak, Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,1'lik bir düşüşle 7.510 puana geriledi.

İspanya ve Euro/Dolar

İspanya'nın IBEX 35 endeksi, %0,5'lik bir yükselişle 11.215 puana çıktı. Euro/dolar paritesi ise, Cuma günü %0,1 artışla 1,0856 seviyesinden kapanmasının ardından şu an yatay seyirde 1,854 civarından işlem görmekte.

Küresel Piyasalarda Gözler Merkez Bankalarında

Analistler, bu haftanın ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararlarının öne çıktığını belirtirken, Fransa hariç Avrupa'daki olumlu seyrin devam ettiğini vurguladılar. Avrupa'da, bu hafta İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile birlikte bölgedeki enflasyon ve büyüme verilerinin yatırımcıların dikkatini çekeceği öngörülüyor.

BoE'nin Faiz Kararı Beklentisi

İngiltere Merkez Bankası'nın perşembe günü gerçekleştirilecek toplantısında faiz oranını sabit bırakması bekleniyor. BoE Başkanı Andrew Bailey'nin söylemleri ve politika metnindeki ipuçları, geleceğe yönelik atılacak adımlar hakkında ipucu sağlayacak önemli bilgiler içerebilir.

Ekonomik Endişeler Devam Ediyor

Bölgede ekonomik aktiviteye yönelik endişeler, geçen hafta açıklanan verilerle birlikte güçlenirken, bu hafta açıklanacak büyüme ve enflasyon verilerinin bu endişeleri nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.