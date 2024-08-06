Avrupa Borsalarında Yükseliş Başladı

Avrupa Borsası Güne Yükselişle Başladı

Bugün Avrupa borsalarında gözlemlenen yükseliş, yatırımcıların beklentilerini canlandırdı. Açılışın hemen ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,8'lik artışla 491 puana ulaştı. Benzer bir artış, Almanya'nın DAX 40 endeksinde de görüldü ve %0,9'luk bir yükseliş ile 17.465 puana yükseldi.

Diğer Endekslerdeki Durum

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,5'lik bir artışla 8.050 puana ulaşırken, İtalya'da MIB 30 endeksi %0,4'lük bir yükseliş ile 31.390 puan seviyesinde işlem görüyor. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,2 değer kazanarak 7.160 puana çıktı. İspanya'da ise IBEX 35 endeksi %0,3 artışla 10.460 puana ulaştı.

Avro/Dolar Paritesi ve Küresel Piyasalardaki Eğilim

Dün %0,4 primle 1,0953’ten kapanan avro/dolar paritesi, günün ilerleyen saatlerinde %0,2 değer kaybıyla 1,0950 seviyelerine geriledi. Küresel pay piyasaları, ABD’de artan resesyon endişeleri sonrası ortaya çıkan sert satış dalgasının ardından toparlanma sürecine girdi.

Avro Bölgesi Verileri ve Ekonomik Görünüm

Avro Bölgesi'nde, Haziran ayında 50,9 seviyesinde bulunan bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Temmuz ayında 50,2'ye gerileyerek son 5 ayın en düşük seviyesine indi. Hizmet sektörü PMI da aynı dönemde Almanya için 53,1'den 52,5’e düşerek son 4 ayın en kritik seviyesine işaret etti.

Analistler, bu verilerin bölgedeki mal ve hizmet talebinin zayıfladığına dair birer işaret olduğunu belirtiyor. Ayrıca, Temmuz ayında -7,3 puan olan Avro Bölgesi yatırımcı güven endeksinin, Ağustos ayında -13,9'a düştüğü gözlemlendi. Üretici Fiyat Endeksi ise yıllık %3,2'lik düşüşle dikkat çekti.

Gözler ECB ve Açıklamalarında

Söz konusu gelişmeler doğrultusunda, Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nın gelecek ay faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Bugün ABD dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi'nde perakende satış verileri izlenecek.