Avrupa Borsalarında Yükseliş: İngiltere Hariç Tüm Piyasalarda Artış

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,18 artışla 520,47 puana çıktı.

Ülkelerin Borsa Performansları

Almanya'da DAX 40 endeksi %0,13 artarak 20.384,61 puana yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi %1,31 artış göstererek 7.426,88 puana ulaştı. İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi %0,36 değer kazanarak 34.749,5 puana yükseldi.

Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,49 değer kaybederek 8.308,61 puana indi.

Piyasalardaki Diğer Gelişmeler

Avro/dolar paritesi TSİ 20.26 itibarıyla %0,35 düşüşle 1,055 seviyesinden işlem gördü. Avrupa piyasaları, özellikle Fransa’daki siyasi gelişmelere odaklanıyor.

Fransa'da, 3 aylık merkez sağcı azınlık Michel Barnier hükümeti, 4 Aralık'ta düştü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önümüzdeki günlerde yeni bir başbakan atayacağını açıkladı. Buna rağmen, CAC 40 endeksinin yükselmesi dikkat çekti.

Öte yandan, Avrupa Birliği ile Güney Ortak Pazarı arasında ticaret anlaşması müzakereleri de tamamlandı. Ek olarak, Avro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla %0,4 büyüme kaydetti.