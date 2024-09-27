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Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü pozitif bir ivme ile kapattı. İşte detaylar!

Yayın Tarihi: 27.09.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 20:08
Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarı

Avrupa Borsalarında Son Durum

Avrupa borsaları, bu hafta sonunu yükselişle kapatarak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Kapanışta öne çıkan Stoxx Europe 600 endeksi, yüzde 0,47 artış göstererek 528,08 puana ulaştı.

Ulusal Endeksler Ne Yönde İlerledi?

İngiltere'deki FTSE 100 endeksi yüzde 0,43 artışla 8.320,76 puana yükseldi. Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 1,22 değer kazanarak 19.473,63 puana çıktı. Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 0,64 artışla 7.791,79 puana ve İtalya'nın FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,92 artarak 34.727,4 puana ulaştı.

Para Piyasası Durumu

Gün içerisinde Avro/Dolar paritesi, TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,2 düşüşle 1,115 seviyelerinde işlem gördü.

Rekor Kapanış ve Sektör Performansı

Stoxx Europe 600, gün içerisindeki işleminde 528,68 puanla rekor seviyeye ulaştı. Endeksteki kimya sektörü hisseleri yüzde 2,75, otomotiv sektörü hisseleri ise yüzde 2,23 artış gösterdi.

Ekonomik Gelişmeler

Avrupa piyasaları, özellikle Çin’in sağladığı ekonomik teşvikler ve Fransa ile İspanya’dan gelen olumlu enflasyon verileri ile destek buldu. Ayrıca, Avrupa Bölgesi'nde tüketicilerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentileri, Eylül 2021'den beri en düşük seviyeye geriledi. Eylül ayında Ekonomi Güven Endeksi 0,3 puan azalarak 96,2 seviyesine indi.

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