Avrupa Çelik Üreticileri, ABD Tarife Uygulamalarından Endişeli

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) Başkanı Henrik Adam, ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinin Avrupa çelik sektörünün piyasa koşullarını olumsuz etkileyeceğini ve endüstrinin genel durumunu kötüleştireceğini duyurdu.

Brüksel merkezli EUROFER'in başkanı olarak konuşan Adam, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına %25 gümrük vergisi getirdiği kararının, Trump'ın başkanlık dönemindeki ticaret savaşının bir üst seviyeye taşınması anlamına geldiğini belirtti.

Çelik İhracatının Önemi

Adam, Avrupa Birliği'nin (AB) çelik ihracatının %16'sının ABD'ye yapıldığını vurguladı. Ancak, mevcut muafiyetler ve tarife oranı kotalarına rağmen, ABD'den yapılan çelik ithalatının yılda 1 milyon ton azaldığını kaydetti.

2024 yılı itibarıyla toplam AB çelik ihracatının önemli bir kısmının kaybolmasının, diğer pazarlara ihracatla telafi edilemeyeceğine dikkat çeken Adam, “Eğer tüm ürün muafiyetleri ve tarife oranı kotaları kaldırılırsa, AB yaklaşık 3,7 milyon ton çelik ihracatını kaybedebilir” dedi.

Piyasa Koşulları ve Aşırı Kapasite Sorunu

ABD'nin tarife uygulamalarının ticaret akışında yeni riskler oluşturduğuna işaret eden Adam, ABD'nin 2024'te AB dışındaki üçüncü ülkelerden yaklaşık 23 milyon ton çelik ürünü ithal ettiğini ifade etti. Bu durumda, ABD'ye giden hacimlerin Avrupa pazarına yönlendirilmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Ayrıca, küresel çelik piyasasında aşırı kapasitenin hakim olduğunu ve Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan ucuz çeliğin AB pazarına girmesinin Avrupa'nın sanayisizleşmesine yol açtığını da sözlerine ekledi.

Çözüm İçin Acil Adımlar

Adam, AB çelik sanayisinin 2024'te 9 milyon ton kapasite kaybı yaşadığını ve 18 binden fazla işçinin işten çıkarıldığını vurgulayarak, Trump'ın kararının durumu daha da kötüleştireceğini ifade etti. Gelecekte AB'nin Avrupa çelik endüstrisini korumak için acil adımlar atması gerektiğine vurgu yaptı ve piyasa koruma önlemlerinin ticari koşullara uygun biçimde güncellenmesinin önemini belirtti.