DOLAR
36,04 -0,06%
EURO
37,25 -0,29%
ALTIN
3.358,33 0,04%
BITCOIN
3.493.697,98 0,46%

Avrupa Çelik Üreticileri, ABD Tarife Uygulamalarından Endişeli

EUROFER Başkanı Henrik Adam, ABD'nin çelik tarifelerinin Avrupa çelik endüstrisini olumsuz etkilediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:50
Avrupa Çelik Üreticileri, ABD Tarife Uygulamalarından Endişeli

Avrupa Çelik Üreticileri, ABD Tarife Uygulamalarından Endişeli

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) Başkanı Henrik Adam, ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinin Avrupa çelik sektörünün piyasa koşullarını olumsuz etkileyeceğini ve endüstrinin genel durumunu kötüleştireceğini duyurdu.

Brüksel merkezli EUROFER'in başkanı olarak konuşan Adam, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına %25 gümrük vergisi getirdiği kararının, Trump'ın başkanlık dönemindeki ticaret savaşının bir üst seviyeye taşınması anlamına geldiğini belirtti.

Çelik İhracatının Önemi

Adam, Avrupa Birliği'nin (AB) çelik ihracatının %16'sının ABD'ye yapıldığını vurguladı. Ancak, mevcut muafiyetler ve tarife oranı kotalarına rağmen, ABD'den yapılan çelik ithalatının yılda 1 milyon ton azaldığını kaydetti.

2024 yılı itibarıyla toplam AB çelik ihracatının önemli bir kısmının kaybolmasının, diğer pazarlara ihracatla telafi edilemeyeceğine dikkat çeken Adam, “Eğer tüm ürün muafiyetleri ve tarife oranı kotaları kaldırılırsa, AB yaklaşık 3,7 milyon ton çelik ihracatını kaybedebilir” dedi.

Piyasa Koşulları ve Aşırı Kapasite Sorunu

ABD'nin tarife uygulamalarının ticaret akışında yeni riskler oluşturduğuna işaret eden Adam, ABD'nin 2024'te AB dışındaki üçüncü ülkelerden yaklaşık 23 milyon ton çelik ürünü ithal ettiğini ifade etti. Bu durumda, ABD'ye giden hacimlerin Avrupa pazarına yönlendirilmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Ayrıca, küresel çelik piyasasında aşırı kapasitenin hakim olduğunu ve Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan ucuz çeliğin AB pazarına girmesinin Avrupa'nın sanayisizleşmesine yol açtığını da sözlerine ekledi.

Çözüm İçin Acil Adımlar

Adam, AB çelik sanayisinin 2024'te 9 milyon ton kapasite kaybı yaşadığını ve 18 binden fazla işçinin işten çıkarıldığını vurgulayarak, Trump'ın kararının durumu daha da kötüleştireceğini ifade etti. Gelecekte AB'nin Avrupa çelik endüstrisini korumak için acil adımlar atması gerektiğine vurgu yaptı ve piyasa koruma önlemlerinin ticari koşullara uygun biçimde güncellenmesinin önemini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara'daki Son Gelişmeler
2
TCMB Başkanı Karahan, Denizli'de İş Dünyası ile Buluştu
3
Charleroi Havalimanı’nda Grev Nedeniyle Uçuşlar İptal Edildi
4
Altın Kilogram Fiyatı 3 Milyon 414 Bin Liraya Yükseldi
5
TCMB Güncel Döviz Kurları Açıklandı
6
Dünya Hükümetler Zirvesi 2025 Dubai'de Başladı!

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!