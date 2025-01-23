Aydın Enginarı ve Söke Peksimeti Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Aydın Enginarı ve Söke Peksimeti Coğrafi İşaretle Desteklendi

Aydın enginarı ve Söke peksimeti, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi alarak ulusal ve uluslararası alandaki varlığını güçlendirdi.

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur'un Açıklamaları

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, tescil belgesinin takdim edildiği törende yaptığı konuşmada, kentin tarım ürünlerinin hak ettiği değeri bulması için titizlikle çalıştıklarını ifade etti. Çondur, "Aydın kestane ve inciri, Memecik zeytinyağı ve Söke pamuğu Avrupa Birliği Komisyonu'ndan tescil aldı. Aydın çam fıstığı ve enginarı için de başvurularımız devam ediyor," dedi.

6 Ürünle Çeşitlilik Artıyor

Çondur, bu yeni tescil ile birlikte Türkiye'de Avrupa Birliği tescilli en çok ürüne sahip olan Aydın'ın, bu iki ürün ile birlikte toplamda 6 ürüne ulaşacağını belirtti.

Tören Detayları

Törende, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, coğrafi işaret belgelerini Başkan Fevzi Çondur'a teslim etti. Ayrıca, törene AK Parti Milletvekili Ömer Özmen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent ve diğer oda başkanları da katıldı.

Aydın enginarı ve Söke peksimeti Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Aydın enginarı ve Söke peksimeti Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi aldı.