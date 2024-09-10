Bakan Bayraktar, Arap Ülkeleri ile Enerji İşbirliğini Güçlendirecek

Enerji Bakanı Bayraktar'dan Arap Ülkelerine İşbirliği Vurgusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Arap ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmeyi ve somut enerji projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini duyurdu.

Arap Devletleri ile İşbirliğini İleriye Taşımak

Bakan Bayraktar, gerçekleşen Arap Devletleri Ligi Misyonu Görüşmesi sırasında 21 Arap ülkesinin büyükelçileriyle bir araya geldi. Bayraktar, bölgedeki işbirliğinin her alanda ilerlemesini arzuladıklarını belirtti ve enerji bakanları düzeyinde bir zirve gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Küresel Enerji Pazarındaki Rolü Vurguladı

Bayraktar, Arap ülkelerinin küresel petrol üretiminin %28’ini, doğal gaz ihtiyacının ise %17’sini karşıladığını ifade etti. Bu ülkelerdeki enerji ağlarının güçlendirilmesinin arz güvenliğini sağlayacağını dile getirdi.

Projelerin Detayları

Türkiye’nin enerji projelerini geliştirmek için Arap devletleriyle işbirlikleri kurma hedefini vurgulayan Bayraktar, özellikle Irak ile konuşulan Kalkınma Yolu Projesi’nin enerji yolu projesine dönüşmesini önemsediğini belirtti. Bu projeler aracılığıyla bölgedeki kaynakların Türkiye üzerinden Avrupa’ya aktarılabileceğini kaydetti.

İklim Değişikliği ve Enerji Politikaları

Bakan Bayraktar, iklim değişikliği mücadelesinin enerji politikalarını şekillendirdiğine dikkat çekerken, Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeline de vurgu yaptı. Ayrıca, nükleer enerji hedeflerinin 2028’e kadar ulaşılacağını belirtti.

Gelecek Hedefleri

Karadeniz’deki doğal gaz keşifleri ve Gabar’daki petrol üretimi hakkında bilgi veren Bayraktar, bu alanlardaki üretim hedeflerinin artırılacağını sözlerine ekledi. Ayrıca, kritik madenler konusunda da Arap ülkeleriyle işbirliği imkanı olduğunu ifade etti.