Sivas'ta Kasım Ayında 873 Konut Satıldı — TÜİK Verileri

TÜİK verilerine göre Sivas'ta kasım ayında 873 konut satıldı; 111 ipotekli, 762 diğer; 397 ilk el, 476 ikinci el satış gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 09:51
Genel Bakış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, Sivas'taki konut satışlarında artış olduğunu gösterdi. Geçtiğimiz yılın kasım ayında 832 konut satılırken, bu yılın kasım ayında 873 konut el değiştirdi.

Satış Türlerine Göre Dağılım

Sivas'ta kasım ayında gerçekleşen satışların 111'ini ipotekli satışlar, 762'sini ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK'in ilk satış ve ikinci el ayrımına göre ise kasım ayında satılan konutların 397'si ilk el satış, 476'sı ikinci el satış olarak kayda geçti.

TÜİK tarafından paylaşılan bu veriler, Sivas emlak piyasasındaki hareketliliğin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

