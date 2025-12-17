Sivas'ta Kasım Ayında 873 Konut Satıldı — TÜİK Verileri

Genel Bakış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, Sivas'taki konut satışlarında artış olduğunu gösterdi. Geçtiğimiz yılın kasım ayında 832 konut satılırken, bu yılın kasım ayında 873 konut el değiştirdi.

Satış Türlerine Göre Dağılım

Sivas'ta kasım ayında gerçekleşen satışların 111'ini ipotekli satışlar, 762'sini ise diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK'in ilk satış ve ikinci el ayrımına göre ise kasım ayında satılan konutların 397'si ilk el satış, 476'sı ikinci el satış olarak kayda geçti.

TÜİK tarafından paylaşılan bu veriler, Sivas emlak piyasasındaki hareketliliğin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

