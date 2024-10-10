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Bakan Bayraktar'dan Doğal Gazın Önemi Vurgusu

Bakan Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Gaz Forumu'nda doğal gazın iklim değişikliği mücadelesindeki rolünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 14:53
Bakan Bayraktar'dan Doğal Gazın Önemi Vurgusu

Bakan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Türkiye'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gazın iklim değişikliğiyle mücadeledeki önemini vurgulayarak, "İklim değişikliğiyle mücadele etmek istiyorsak doğal gaz bize avantaj ve esneklik sağlıyor," dedi.

Türkiye'nin Enerji Dönüşümü

Bakan Bayraktar, ülkedeki elektrik tüketiminin hala %33'ünün kömürden sağlandığını belirtti. Ancak, Türkiye'nin nükleer ve doğal gaz kaynaklarına yönelik yeni planları bulunduğunu ifade etti. "Kömürden doğal gaza geçiş planlıyoruz"

Bakan, ABD'nin kömürden doğal gaza geçiş sürecine dikkati çekerek, "ABD kömürden doğal gaza büyük bir geçiş yaptı. Dönüşüm kaçınılmazdır," şeklinde konuştu.

Doğal Gaz ve Yenilenebilir Enerji

Bakan Bayraktar, iklim değişikliği mücadelesi çerçevesinde doğal gazın önemine değinerek, "Bu noktada doğal gaz yine kritik bir kaynak." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını artıran Sınırda Karbon Mekanizması hakkında bilgi verdi.

Uzun Vadeli LNG Sözleşmeleri

Türkiye'nin Avrupa'nın dördüncü büyük gaz pazarı olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Güvenilir gaz tedarikini hedefliyoruz," dedi. 2025-2026 yılları için bazı LNG sözleşmelerinin uzun vadeli yapılacağını duyurdu.

Gaz İhtiyaçlarının Karşılanması

Sakarya Gaz Sahası'ndan sağlanan doğal gazın 2,6 milyon hanenin ihtiyacını karşıladığını belirten Bayraktar, üretimi 2030'a kadar üç katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. "TürkAkım projesi önemli bir avantaj sunuyor"

Bu projeler sayesinde Türkiye'nin gaz tedarikinde çeşitlilik sağlandığını vurgulayan Bayraktar, her yıl toplamda 80-85 milyar metreküp gaz giriş kapasitesine ulaştıklarını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda "Gaz Piyasası 2024: Yeni Dünya Düzeni Ana Hatları" oturumunda konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda "Gaz Piyasası 2024: Yeni Dünya Düzeni Ana Hatları" oturumunda konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda "Gaz Piyasası 2024: Yeni Dünya Düzeni Ana Hatları" oturumunda konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda "Gaz Piyasası 2024: Yeni Dünya Düzeni Ana Hatları" oturumunda konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda "Gaz Piyasası 2024: Yeni Dünya Düzeni Ana Hatları" oturumunda konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda "Gaz Piyasası 2024: Yeni Dünya Düzeni Ana Hatları" oturumunda konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda "Gaz Piyasası 2024: Yeni Dünya Düzeni Ana Hatları" oturumunda konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda "Gaz Piyasası 2024: Yeni Dünya Düzeni Ana Hatları" oturumunda konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda "Gaz Piyasası 2024: Yeni Dünya Düzeni Ana Hatları" oturumunda konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda "Gaz Piyasası 2024: Yeni Dünya Düzeni Ana Hatları" oturumunda konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nda "Gaz Piyasası 2024: Yeni Dünya Düzeni Ana Hatları" oturumunda konuştu.

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