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Bakan Bolat, ABD'de Türk İş İnsanlarına Çağrıda Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk-Amerikan ilişkilerinde olumlu gelişmeler öngördü ve iş insanlarına organize olmaları için çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 02:14
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 02:14
Bakan Bolat, ABD'de Türk İş İnsanlarına Çağrıda Bulundu

Ticaret Bakanı Bolat, ABD'de Türk İş İnsanlarıyla Buluştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk-Amerikan ilişkileri üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, "Türk-Amerikan ilişkilerinde önümüzdeki süreçte birçok sektörde yeni olumlu gelişmeleri hep birlikte göreceğiz" dedi.

New York'taki Etkinlikte Konuştu

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ABD şubesinin düzenlediği etkinlikte konuşma yaptı.

Bakan, son 22 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetinin Türkiye'yi krizlerden uzak tutma çabalarına vurgu yaptı ve Türkiye'nin krizleri yönetmedeki başarısını dile getirdi. Ayrıca, Türkiye'nin ekonomisini tüm alanlarda geliştirmeye devam ettiğini belirtti.

Dış Ticaretteki Başarılar

Bakan Bolat, ülkenin ihracat rakamlarına dikkat çekerek, "Mal ihracatını 1987'deki 1 milyar dolar seviyesinden bugün günlük 1 milyar dolara çıkardık" diye belirtti. Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme modelinin süreceğini ifade etti.

Türk İş İnsanlarına "Oyun Kurucu Olma" Çağrısı

Bolat, ABD'deki Türk iş insanlarının daha organize olmaları gerektiğini vurguladı. "Organize olan azınlıklar, organize olamayan çoğunluklara galip geliyor" diyen Bolat, Türk iş insanlarının bir araya gelmesinin Türkiye'ye güç katacağını vurguladı.

Son olarak, Türkiye ve ABD arasındaki ticaretin son 4 yılda önemli bir büyüme kaydettiğini belirten Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yıl 35 milyar dolar'a ulaşmasının beklenildiğini sözlerine ekledi.

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