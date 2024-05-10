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Bakan Göktaş açıkladı: Destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Destek Programı kapsamında verilmekte olan ödemelerin, hesaplara bugünden itibaren yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.05.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 14:40
Bakan Göktaş açıkladı: Destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Aile Destek Programı kapsamında yapılan destek ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Göktaş, “Aile Destek Programı kapsamında, bu ay yapılacak olan ödemelerle birlikte, toplamda 80.4 milyar liralık destek sağlanmış olacak” dedi.

Aile Destek Programı kapsamında verilmekte olan ödemeler, Türkiye’de yaşayan dezavantajlı ailelere düzenli olarak her ay veriliyor. Bakan Göktaş’ın açıklamalarına göre bu ay, ailelere toplamda 4 milyar liralık ödeme yapılacak.

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