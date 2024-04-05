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Bakan Göktaş: “Yaşlı ve engelli aylıları hesaplarda”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nisan ayı yaşlı aylıkları ve engelli ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Göktaş, ödemelerin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 10:28
Bakan Göktaş: “Yaşlı ve engelli aylıları hesaplarda”

Yaşlı ve engelli aylıkları ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan son dakika haberi geldi. Bakan Göktaş, toplamda 2.6 milyar TL miktarındaki yaşlı aylıkları ile toplam 2.2 milyar TL civarındaki engelli aylıklarının, hak sahiplerinin hesaplarına yatacağını ifade etti.

Yaşlı ve engelli vatandaşlar için kapsayıcı ve düzenli bir şekilde ödemesi yapılan sosyal yardım programları geliştirdiklerini dile getiren Bakan Göktaş, hem yaşlı hem de engelli vatandaşların, etkin bir şekilde toplumsal hayata katılabilmeleri için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bakan, Nisan ayı için toplamda 4.8 milyar TL miktarındaki ödemelerin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

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