Bakan Işıkhan: Ayakta tedavi tıbbi malzeme ödemelerini yüzde 20 artırdık

Bakan Işıkhan, SGK düzenlemesiyle ayakta tedavide bazı tıbbi malzemelerin kurum ödemesini yüzde 20 artırdıklarını ve Fabry ilacını geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 11:42
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan yeni düzenlemeleri sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan değişikliklerle ayakta tedavide kullanılan bazı tıbbi malzemelerde kurum tarafından ödenen tutarın yüzde 20 artırıldığını açıkladı.

"Vatandaşlarımızın kaliteli ve kapsamlı sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyoruz. SGK aracılığıyla Sağlık Uygulama Tebliği’nde yaptığımız yeni düzenlemeler ile Ayakta tedavide kullanılan bazı tıbbi malzemelerde kurumumuzca ödenen tutarı yüzde 20 artırdık. Yenilikçi ve ileri teknoloji tıbbi malzemeleri geri ödememiz kapsamına aldık. Fabry hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik. Her zaman olduğu gibi milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz."

Öne çıkanlar: SGK düzenlemesi kapsamında ayakta tedavi malzemelerine yapılan yüzde 20 artış ve Fabry hastalığı tedavisinde kullanılan ilacın geri ödeme listesine alınması.

