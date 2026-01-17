Bakan Işıkhan: Ayakta tedavi tıbbi malzeme ödemelerini yüzde 20 artırdık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan yeni düzenlemeleri sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan değişikliklerle ayakta tedavide kullanılan bazı tıbbi malzemelerde kurum tarafından ödenen tutarın yüzde 20 artırıldığını açıkladı.

Bakanın paylaşımı

"Vatandaşlarımızın kaliteli ve kapsamlı sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyoruz. SGK aracılığıyla Sağlık Uygulama Tebliği’nde yaptığımız yeni düzenlemeler ile Ayakta tedavide kullanılan bazı tıbbi malzemelerde kurumumuzca ödenen tutarı yüzde 20 artırdık. Yenilikçi ve ileri teknoloji tıbbi malzemeleri geri ödememiz kapsamına aldık. Fabry hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik. Her zaman olduğu gibi milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz."

